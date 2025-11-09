日本東北「1小時連9震」！岩手縣6千人撤離
[NOWnews今日新聞] 日本東北外海三陸沖今(9)日下午發生規模6.7地震，日本氣象廳立即發布海嘯注意警報，目前已觀測到20公分高海嘯，且當地地震仍在持續搖晃，短短一個多小時就連續發生9起地震，日本政府密切注意，氣象廳也將於晚間召開記者會說明並公布接下來的地震防範措施。
根據NHK報導，截至9日下午6時17分，日本東北各地觀測到的海嘯到達時間和高度，岩手縣久慈港下午5時52分觀測到20公分；岩手縣大船渡港下午5時37分觀測到10公分高海嘯波動。
NHK提到下午 5 點 12 分，岩手縣大船渡市向沿海地區的 2835 戶共 6138 人發布了疏散撤離令，大船渡港也是日本311強震的重災區之一；在海嘯警報發布後，日本政府於下午5點13分在總理官邸危機管理中心設立了資訊聯絡處，以收集資訊並保持警覺。
在三陸沖沿海發生地震後，日本氣象廳岩手縣發布海嘯警報，且將在9日晚上7點10分舉行記者會，解釋之後的預防措施。
日本首相高市早苗也透過社群平台X提醒民眾，岩手縣和宮城縣發生地震後，首相官邸已立即設立訊息聯絡室，請民眾立即遠離海岸。因為未來仍可能發生比預期規模大的海嘯，且持續會發生餘震，呼籲民眾多加注意。
根據日本氣象廳最新觀測資料，日本三陸沖自昨日開始地震相當活躍，在當地時間下午16時03分發生規模6.7地震後，短短一個多小時，截止至當地時間下午6點半前，又陸續發生了8起明顯有感地震，最大規模來到6.3，另有三起規模達到5.2以上。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
日本三陸沖規模6.7極淺層地震！海嘯注意警報發布 今突詭異連7震
日本熊害因地方政府太摳？北海道獵人「一日任務報酬」超辛酸
日本巨熊暴走「追著車打」！一掌拍凹引擎蓋 人員急倒車驚險逃命
其他人也在看
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 7 小時前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰來勢洶洶！這天抵達「台灣上空」 強風豪雨恐掃全台
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「天氣風險」預估，下週一晚間將發布海警，後續各地納入警報範圍機會高，中心有機會登陸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
颱風鳳凰可能轉強颱最快10日發海警 估13日穿台
(記者卓羽榛台北報導)氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快10日將發布海上颱風警報。13日登陸中...自立晚報 ・ 2 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風迴轉「恐從2地登陸」！風雨影響時程曝光 最快這天消散
鳳凰颱風將在下週北轉接近台灣，氣象專家賈新興表示，氣象署高機率在11日中午左右發布陸警，其可能在台中、苗栗一帶登陸，不過因為周遭環境發展條件不佳，因此鳳凰颱風可能在12日午後就會迅速減弱，13日早上變為熱帶性低氣壓，之後逐漸消散，但後續變化仍要多留意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風最新路徑預測出爐！14縣市暴風侵襲機率破5成
中颱鳳凰持續增強並朝台灣逼近，氣象署預測下週路徑可能北轉並從中部登陸。最新預測顯示，未來120小時內有14個縣市暴風侵襲機率超過5成，其中澎湖縣達68%最高，台南市和金門縣分別為62%和61%，需要謹慎應對。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風北轉倒數 澎湖縣、台南市暴風侵襲率高達91%
中颱鳳凰有增強為強烈颱風的趨勢，據氣象署今發布的各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，目前澎湖縣、台南市高達91%，另有9縣市突破8成。中天新聞網 ・ 5 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 21 小時前
鳳凰颱風、東北季風共伴效應機會高！專家詳解每天降雨趨勢、變化
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家吳聖宇午間表示，上午8點的路徑資料出來，大趨勢仍不變，明天(10日)進入南海，週二(11日)逐漸北轉靠近，週三(12日)進入台灣海峽南部並且逼近中南部沿岸，晚間可能登陸，登陸點仍不確定，週四(13日)進入東部海面並且繼續遠離。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前