日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺

日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。

這場強烈地震發生在台灣時間12月8日深夜10時15分，從北海道中部延伸至本州最北的青森縣、岩手縣都有災情傳出。地震發生時，當地居民紛紛驚慌大喊「糟糕了」，街上路燈與電線桿劇烈搖晃發出聲響，震感極為強烈。

北海道放送提供的畫面顯示，地震當下住家內櫥櫃門被震開，物品不斷掉落，掛在牆上的砧板與天花板吊燈都劇烈搖擺。還有監視器畫面顯示，地面上下震動長達數十秒後，多處建物招牌掉落砸中停放的車輛，青森縣多棟建物的門窗玻璃被震碎，青森縣八戶市的馬路上甚至出現噴泉、街道淹水。

日本官方在台灣時間深夜10時15分首先發布「海嘯注意報」，預計浪高在1公尺內，隨後升級為「津波警報」，可能浪高達3公尺。直到隔天凌晨1時45分才降回「注意報」，今天清晨5時20分完全解除所有預警，整個警戒期間長達約7小時。

在疏散過程中，一群法國遊客表示當時不知道該如何應對，幸好遇到計程車司機指引疏散避難方向。根據日本海嘯觀測，海嘯最高紀錄出現在岩手縣久慈港，達0.7公尺，其次是北海道中部的0.5公尺，以及青森縣八戶港的0.4公尺。

CNN氣象主播Derek Van Dam解釋，這次地震震源深度為53公里，深度較深可能吸收部分海嘯的能量，使海嘯威力減弱。然而，專家提醒，除了可能發生的餘震外，日本東北地區未來兩天可能面臨風雪增強及低溫接近12月底均溫的情況，這些天氣因素都可能妨礙震後復原工作的進行。

