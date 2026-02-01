日本栂池高原滑雪場22歲女「遭纜車拖走」 懸吊空中疑被凍死

【緯來新聞網】一名22歲澳洲籍女子上月30日在日本長野縣小谷村的栂池高原滑雪場搭乘纜車時發生嚴重意外。據《朝日新聞》報導，女子下纜車時背包扣環不慎被設備卡住，導致其被纜車拖行並懸吊半空，儘管工作人員緊急停車並將她救下，但送醫後仍宣告不治，初步研判死因為心臟驟停。

日本栂池高原滑雪場22歲女「遭纜車拖走」。（圖／翻攝Google Maps）

案發地點位於栂池山岳渡假村（Tsugaike Mountain Resort），根據日媒說法，事故當時女子搭乘纜車抵達山頂站後準備下車，未注意背包腰帶未解開，導致末端扣環勾住纜車結構，隨車體運行被帶離站點。



初步調查，因其胸前固定帶仍繫緊，無法自行脫離，導致整個人懸空，被冷風和雪地環境包圍一段時間，最終昏迷。雖經搶救仍於2月1日宣告死亡。



栂池山岳渡假村已發布聲明致歉，表示事故纜車自1月31日起暫停營運，將待調查結束後再行開放。業者承諾將全面配合警方與相關部門調查，並檢討纜車設施與安全指導流程，同時採取防範措施避免類似意外再次發生。警方目前正釐清當時設備運作情況與現場安全管理紀錄，以確認是否涉及過失。

