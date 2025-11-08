日本栃木縣首次參展 感受北台灣旅客的熱烈支持
【記者張嘉誠／綜合報導】
今年的ITF台北國際旅展進入第二天，人潮擠爆現場，參展的業者均忙得不可開交。今年的參展國家和城巿的數量都創下歷年新高，台灣人最愛的日本旅也不例外，日本館的規模也是歷年來最大。今年第一次參展的日本栃木縣，第一天就見識到ITF的人潮熱況,文宣品和紀念品發到手軟，參觀民眾的詢問度也非常熱烈，台灣旅客一直都是栃木縣外國旅客的第一名，讓栃木縣更加重視對台灣旅客的推廣，特別在周末二天推出現場抽獎活動，為台灣旅客帶來好禮。
為了參加ITF台北國旅展，栃木縣由國際觀光交流課主管田村隼人率領16人組成的推廣團隊來台，除了在旅展現場對台灣民眾推廣栃木縣之外，也積極拜會台灣的旅行社業者尋求支持，希望能有更多旅客到栃木縣旅遊。除了最新的觀光情報發佈之外，周六、日二天的下午也在攤位中進行的抽獎活動，送出栃木縣產的大吟釀、足立花卉公園的入門票等大獎，明天還有機會，民眾可以把握機會參觀栃木縣的攤位。
做為日本文化底蘊深厚的觀光大縣，除了眾所周知的足立花卉公園紫藤花之外，還有許多豐富的觀光景點和溫泉美食，整年度的地方特色節慶也非常多，一年四季都有不同的風貌。這次共同來台推廣的栃木縣各單位包括宇都宮巿、若山農場、足利花卉公園、那須塩原巿、草莓之里、那須町、日光巿和東日本鐡道等，都是對台灣推廣相當積極的單位，也都擁有相當豐富和迷人的旅遊內涵，都很值得台灣旅客納入明年的旅遊規計畫中。
