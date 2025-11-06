日本校園營養午餐供應臺灣香蕉 飄香笠間市岩間第一小學

本次臺灣香蕉供應學童營養午餐公開活動於笠間市立岩間第一小學舉辦，學生熱烈歡迎臺灣代表到訪(圖片/農業部提供)

我方由駐日本代表處農業組王清要組長代表出席活動(圖片/農業部提供)

小學學童對午餐能吃到臺灣香蕉都感到非常興奮與期待(圖片/農業部提供)

學童肯定臺灣香蕉的濃郁口感與香甜滋味(圖片/農業部提供)

用餐後，臺日出席貴賓共同於岩間第一小學的師生合影留念(圖片/農業部提供)

農業部與日本笠間台灣辦事處攜手推動「臺灣優質水果供應茨城縣中小學營養午餐合作計畫」，今(114)年邁入第7年，繼鳳梨、芒果之後，由香氣濃郁、風味絕佳的臺灣香蕉壓軸登場，並特別於今天(6日)在茨城縣笠間市岩間第一小學校舉辦公開供餐交流活動。活動由結解一憲校長主持，我國則由駐日本代表處農業組王清要組長代表出席，現場貴賓雲集，包括笠間市山口伸樹市長、小沼公道教育長、產業經濟部礒山浩行部長、教育部松本浩行部長等皆出席共襄盛舉，一同見證臺日農業與教育交流的實質成果。

農業部自108年7月24日與茨城縣笠間市簽署「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」以來，雙方持續推動臺灣水果進入日本校園午餐計畫，讓日本學童透過日常飲食體驗台灣水果的天然香甜。今年度共有18個市町村、223所中小學校參與香蕉供餐採購，學童約6.8萬人，計採購臺灣香蕉約10公噸。

農業部表示，臺灣香蕉外觀金黃、香氣濃郁，口感細緻綿密，風味明顯優於其他國家產地，笠間市學童在享用後紛紛表示「非常好吃」，並對能在校園午餐中吃到臺灣香蕉感到十分興奮。這不僅展現了臺灣香蕉在品質上的高度競爭力，也進一步深化日本年輕世代對臺灣農產品的認同與好感。

此外，岩間第一小學校也在農業部的促成下，與臺北市信義區興雅國小進行營養午餐食譜交換活動。日方特別準備以笠間市特產栗子製作的傳統日式點心「栗子澀皮煮」，作為臺灣學童午餐的飯後甜點，讓臺日學童認識彼此的飲食文化。興雅國小學生對「栗子澀皮煮」的香氣與細膩口感都表示十分新鮮有趣，雙方以飲食文化交流開啟友誼新篇章。

農業部強調，臺灣香蕉長年為我國最具代表性的外銷果品之一，並以日本為最重要的外銷市場；雖近年出口受全球貿易市場波動與匯率變化影響，但藉由與日本地方政府及教育單位合作推動食農教育，不僅讓日本學童認識臺灣水果，也有助於提升臺灣整體農產品的品牌形象與市場好感度。

農業部表示，未來將持續結合產業輔導與國際行銷策略，拓展海外市場，並深化與日本各地方政府的交流合作，期望讓更多日本民眾認識並喜愛臺灣水果。