日本核安職員赴中遺失公務手機 相關單位：難排除資訊外洩風險

日本核安職員在中國遺失公務手機，內有不對外公開的資訊。（示意圖，Pexels）

日本原子能規制廳一名職員去年11月因私人行程赴中國期間，不慎遺失公務用手機，由於手機至今未能尋回，規制廳表示無法完全排除資訊外洩風險，已依程序通報相關單位，也將檢討海外行程攜帶公務設備的管理規定。

據《共同社》報導，日本原子能規制廳表示，該職員於去年11月因私人事務前往中國，疑似在同月3日於上海機場安檢或整理隨身行李時不慎遺失公務手機，事後未立即察覺，約3天後才發現手機不見，隨即向相關單位查詢，但迄今仍未尋回。

規制廳指出，遺失的手機為因應緊急狀況所配發，要求職員在包括海外行程在內的各種情況下隨身攜帶，手機內存有不對外公開的核安全相關部門職員姓名與聯絡方式，以及部分規制委員的電話號碼。

規制廳坦言，目前尚未掌握資訊遭不當使用的具體情況，但由於手機無法遠端鎖定或清除資料，難以完全排除洩漏風險，因此已向個人資訊保護委員會通報；規制廳相關負責人則表示，未來將加強內部提醒，並重新檢視海外行程攜帶公務用設備的相關規範，以防止類似情況再次發生。





