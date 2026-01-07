日本核能官員上海旅遊丟失公務機！ 敏感核安名單恐外洩

該手機內部儲存了涉及日本核能設施保安、防範恐怖攻擊之「核物質保安部門」的內部職員名單與聯繫方式。示意圖（pexels提供）

日本專責核能安全監管的「原子力規制廳」傳出重大資安事故。1名職員去年11月前往中國上海私人旅遊時，不慎遺失隨身攜帶的公務用智慧型手機。由於該手機內部儲存了涉及日本核能設施保安、防範恐怖攻擊之「核物質保安部門」的內部職員名單與聯繫方式，且該部門名單向來列為國家機密不對外公開，引起日本政界與社會高度關注。

綜合日媒報導，這起遺失意外發生在去年11月3日。該名職員當時在上海機場提取行李並通過安檢，疑似在取出隨身物品檢查時遺落手機。令人憂心的是，該員在事發3天後才驚覺手機不見，雖緊急聯繫機場等相關單位，但至今仍未尋獲。由於手機遺失後始終無法接收到訊號，技術人員難以透過遠端操作進行鎖定或清除內部數據，這讓內部高度機密的個資外洩風險大幅增加。

廣告 廣告

原子力規制廳指出，這類公務手機是核發給緊急狀況發生時需即時集結的人員，並要求職員在所有情況下，包含私人出國行程都必須隨身攜帶。遺失的手機中不僅包含原子力規制委員會委員長山中伸介等重要委員的電話，更存有「核物質保安部門」相關人員的姓名與聯絡資訊。該部門主要負責日本國內核能設施的防衛與核物質管理，是防止核物質遭竊或應對恐攻的關鍵核心，為確保國土安全，該部門人員的身分原則上嚴格保密，不對外公開。

儘管日本官方表示，目前尚未發現相關資訊遭到惡意使用或外流的跡象，但由於無法確保手機內容未被讀取，原子力規制廳已於本月6日正式向日本政府的個人資訊保護委員會通報，坦言無法完全排除外洩的可能性。

針對此重大疏失，原子力規制廳負責人受訪時強調，內部已針對此事加強宣導並強化防範措施。為了防止類似資安危機重演，官方正著手檢討並重新制定職員在海外出差或私人旅遊時，攜帶公務手機的相關管理規範與風險控制流程。

更多鏡週刊報導

李在明親暱合影習近平 背景的他「區別對待」成東亞複雜外交局勢焦點

抗議中國管制出口兩用物資 日本政府批「有悖國際慣例」：極其遺憾

台灣賣比日本貴遭炎上！ 金色三麥宣布停賣玻璃瓶蜂蜜啤酒