日本核電復興里程碑 世界最大「柏崎刈羽」核電廠將重啟、居民仍存疑慮

日本新潟縣議會今天（12/22）預計表決同意重啟世界最大核電廠，被認為具有「核電復興」的劃時代意義。自2011年福島核災以來，日本曾一度關閉全國所有核電廠，之後已逐步重啟部分核電機組，如今更將重啟全球最大規模的柏崎刈羽核電廠。

隸屬東京電力公司的福島第一核電廠在311大地震後發生核災，當時日本一度關閉全國54座核反應爐。近年為降低對進口化石燃料的依賴，在尚可運作的33座核反應爐中已有14座重啟運作；柏崎刈羽則是東電旗下將重啟的首座核電廠。

共同社報導，新潟縣知事花角英世上月已宣布，縣府同意重啟柏崎刈羽核電廠。新潟縣議會今天將表決對花角的信任案及附帶決議案，由於花角所屬的自民黨擁有絕對多數席次，預料將順利通過。

柏崎刈羽核電廠位在新潟縣柏崎市海邊。路透社

花角最遲將於明天（12/23）向中央政府正式報告；東電則以明年1月20日為基準，規劃重啟柏崎刈羽發電廠7座機組中的第6號機組。

日本經濟產業省估算，單是重啟這一座反應爐就可讓東京地區的電力供應增加2%。預計東電之後也將重啟第7號機組。

路透社報導，日本首相高市早苗支持重啟核電，以強化能源安全，並對抗進口化石燃料高昂的成本。目前日本60%至70%的電力仍仰賴化石燃料，而去年進口液化天然氣與煤炭上的支出達10.7兆日圓，占進口總支出的一成。

柏崎刈羽核電廠附近的海嘯逃生路線標示牌。路透社

雖然日本人口已漸減少，但因AI算力中心增加，預計未來10年的能源需求仍將上升。為滿足電力需求，並且實現無碳目標，日本已設定到2040年將核能發電的占比提高至20%。

居民仍有疑慮 核災親歷者：無法忽視風險

東電今年稍早已承諾，未來十年將向新潟縣注資1000億日圓（約200億元台幣），以爭取當地居民支持。不過許多居民仍心存疑慮。

該縣10月發表的調查顯示，6成居民認為重啟核電機組的條件尚未達成，近7成民眾擔心東電的運作安全。

52歲農民小賀彩子（Ayako Oga）是反核人士，她曾住在福島第一核電廠附近，核災後與16萬名居民一同逃離福島縣。她隨後定居新潟縣，持續反對核能發電。

她表示，目前仍為福島核災後的創傷後壓力症候群所苦，「每次看到有關重啟的新聞，就像再次經歷那種恐懼」。她強調，自己親身經歷過核災，無法忽視其中的風險。

即使是同意重啟柏崎刈羽核能機組的新潟知事花角，也希望日本未來能減少對核能的依賴。他說：「希望未來的時代不必依賴令人焦慮的能源。」

