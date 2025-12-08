日本格力高「產品異味」回收600萬商品 台灣Pocky一品項受影響

格力高台灣公布風味受影響產品僅1項，為Pocky百奇冬季限定巧克力棒（圖）。（翻攝格力高台灣官網）

日本食品大廠格力高（Glico）今（8日）宣布，因部分巧克力產品風味異常，雖然對健康無虞，仍自主回收20項商品，總計600萬件，格力高說明，因巧克力原料與香辛料小茴香與丁香存放同空間所致，對此，格力高台灣稍早發聲明公布受影響批次產品僅1項，並開放退貨。

日本格力高今（8日）指出，10月中起接獲多起顧客反映，指部分Pocky味道不同以往，經公司調查後發現，因物流倉庫改建，巧克力主要原料可可豆存放外部物流倉庫時，與辛香料小茴香與丁香等存放同空間，且時常達8個月左右，導致辛香料氣味滲進可可豆，日本格力高指出，雖然沒有安全問題，但仍決定回收20款商品，總量約600萬件，也將檢討倉管規範。

廣告 廣告

對此，格力高台灣稍早表示，雖然目前尚未接獲消費者相關反映，但基於一致管理標準，將停止供貨影響批次產品並提供退貨，格力高台灣公告，受影響產品僅1項，為條碼4901005010529的「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，該批次有效期限至2026年6月，消費者可透過客服專線0809-099-007進行退貨。





更多《鏡新聞》報導

中日關係緊張不影響 壽司郎上海開2店！開幕排爆等14小時

十盛假奶風波掀倒閉潮 網嘲「盛一間」官方臉書也消失

新員工出包「拿清潔水壺加水」3人送醫 春水堂公益店緊急休2天