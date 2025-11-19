日本梨穗供應不穩 有品種權的「寶島甘露梨」漸成主流

「寶島甘露梨」的果實碩大且抗病蟲害，農友紛紛改種甘露梨，目前已成主流。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕台中市是高接梨的故鄉，種植面積約2214公頃，約占全國3分之2。早期果農多從日本進口新興及豐水梨穗，後因日本梨穗供應不穩定，加上國人培育出抗病害且產量大的甘露梨，這些年改種甘露梨漸成主流。台中區農業改良場助理研究員徐錦木說，目前甘露梨種植面積已占全國8成以上，梨山更是甘露梨及梨穗的重要產區。

民國66年，台中東勢農友張榕生在平地橫山梨上嫁接梨山產的新世紀花芽，開發出高接梨生產技術，讓溫帶的梨子可以在平地栽種，帶動台灣梨產業蓬勃發展，台中市也成為高接梨的主要產地；苗栗農友劉申權則鑑於進口梨穗供應不穩，以台中2號晶圓梨與新興雜交，培育出甘露梨，民國107年取得「寶島甘露梨」品種權。

目前「寶島甘露梨」由景茂農企業負責授權，品種權至民國132年，農友種植需加入會員並繳交5萬元費用，才可以「寶島甘露梨」名稱販售，不過景茂農企業專員周貽隆說，目前全國僅約1千人取得授權，尚有約3、4千人雖種植甘露梨，卻未取得授權。

例如梨山因高海拔，種植甘露梨無需嫁接，有農友取得寶島甘露梨授權後，再生產梨穗賣給平地農友嫁接，農友生產的高接梨也是甘露梨，但未取得授權，不能使用「寶島甘露梨」商標。

周貽隆以苗栗大湖農會為例，農友透過農會集體取得寶島甘露梨授權，不僅可打折，購買有寶島甘露梨太極logo的袋子也有補助，還提供栽種的技術指導，農民有保障。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉，原本在梨山種植新世紀梨及雪梨，這幾年也漸漸將新世紀梨改種甘露梨。他說，新世紀梨果實小、產量低、不易照顧，甘露梨風味、口感及甜度僅次雪梨，加上抗病力強，且果實大、產量大，收益較高。

