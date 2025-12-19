日本業者曝「陸客不來沒差」：還有別國遊客 中國人反而受害

國際中心／倪譽瑋報導

有在淺草的甜點業者指出，目前店內只有一些中國散客，但其他國的人絡繹不絕，對銷售影響並不大。（示意圖／資料照）

近期中日緊張關係升溫，中方呼籲國民「勿赴日本旅遊」，陸客占日本觀光人數一定比例，旅遊警示是否會造成衝擊？一派日本業者提出，因為本身還有其他外國客源，中國人不來的影響相當有限；一派則表示，只靠其他國的客人在撐，對生意有點擔心。而有北京的代辦簽證業者指出，原本過年前後客人眾多，如今下滑到個位數，持續下去會對收入造成影響。

中日關係緊張 日本外國遊客總數仍多

據外媒《NHK》報導，日本國家旅遊局統計，自新冠疫情爆發以來，來自中國的遊客數量一直「保持兩位數」的增長；而11月旅遊數據顯示，中國赴日旅遊人數約56萬2600人，比去（2024）年同期成長3％，確實有所放緩「可能是中國政府呼籲人們不要前往日本所致」；雖然中國客人數量減少，不過業界仍指出，還是能看到一定數量的散客來玩。

值得注意的是，日本「外國遊客總數」為351萬8000人，去年同期增加10.4％，同時也創下11月的新高。在外國遊客組成中，韓國赴日人數約82萬4500人，增幅10％、台灣是54萬2400人，增幅11.1％，美國則是30萬2500人，增加了22.2％。

陸客不來對日本業者的影響？

媒體實際問到東京淺草一家抹茶甜點專賣店，該店以前常有許多中國旅行團光顧，業者指出，近期陸客占比確實有減少，從30%下滑到約10%「現在我們每天只有一、兩位散客」；不過，其他國家的遊客仍絡繹不絕，所以對銷售的影響並不大。

另外，總部在橫濱、負責成田機場旅遊巴士的公司表示，中國呼籲公民別來日本後，12月與1月已有約100個來自中國的旅行團取消行程；不過公司並不擔心，因為在新冠疫情遭逢海外遊客大幅減少後，便拓展中國以外的客源，追求不易受特定國家、國際情勢影響的管理結構，如今中國客不來的影響相當有限。

部分日人憂撐不住 中國簽證業嘆：恐影響生意

不過，一派業者提出擔憂，在淺草的和服租賃店，業者表示來的中國人都是散客，與去年相比，銷售下降了約20%，但因為有許多東南亞顧客「我們才能勉強維持下去」，由於年初通常是中國客戶數量增加的時候，「所以我有點擔心。」

除日本，部分中國業者也對旅遊狀況焦慮，北京一家代辦旅遊簽證的公司指出，此前日本一直是最多人來辦簽證的目的地之一，如今申數大幅下降，過去大家在過年長假之前來辦赴日短期簽證，往年每天會有50到60份，但今年每天的申請數量只有7到8份「如果這種情況持續下去，將會對我們的收入造成影響。希望兩國關係能夠儘快恢復到之前的狀態」。



