日本極左翼政黨恐「無人生還」 揚言質詢高市早苗到底的令和新選組議員連國會都進不去

日本青森縣的選民2月8日在厚厚的積雪中離開投票所。共同社／路透社



在週日（8日）的日本國會改選中，日本的新興與傳統左翼勢力遭到高市早苗率領的自民黨近乎「團滅」。曾揚言無論如何要在日本國會追究高市早苗到底的令和新選組議員，現在可能連國會的大門都走不進去，全黨議席歸零。

2019年成立的令和新選組是日本新興的左翼政黨，有明確反對日美安保擴大納入「周邊有事」、反對沖繩美軍基地、反對自民黨修憲、反對鬆綁自衛隊「集體自衛權」的主張。

本次改選前令和新選組在眾議院有8席議員，其中，令和新選組共同黨魁大石晃子曾發出一連串「開咬預告」說：「我會在國會對她（高市早苗）窮追不捨。絕對不允許這種掩蓋真相、隨意解散的行為！」

廣告 廣告

結果，這次選舉後的各大媒體出口民調，顯示令和新選組的席次可能只有「0到3席」，完全歸零的機率極大。代表令和新選組出戰的共同黨魁櫛渕萬里，已在東京第14選區確定敗選，依靠比例代表制擔任議員的大石晃子，也有可能議席不保。

日本網友騷動，紛紛留言說：「令和新選組席次有可能掛零嗎？」、「簡直是全滅」、「情勢也太激烈了」、「議席要消失了嗎？」

對此，大石晃子與櫛渕萬里共同舉行記者會時，難掩懊悔表示：「雖然在最後計票完成前無法下定論，但席次大幅減少的可能性很高。若真是如此，我感到非常不甘心。」

她也提到了創黨黨魁山本太郎在選前因健康因素宣布辭去參議院議員一事，感嘆說：「大家都為了填補山本太郎因病休養留下的巨大空缺而奮戰……但從數字結果來看，我的實力顯然還是遠遠不足。與其說是反省，這是我客觀接受的事實。」

日本左翼的傳統代表，1922年就創黨的日本共產黨，也是堅持要死守日本憲法第九條「非戰條款」的傳統政黨，堅決反對日本自衛隊涉入周邊事端，遑論積極對抗中國興起的軍事威脅。

在這次選舉前夕，日本共產黨特地發文與中國共產黨再度「割席」，以免其反戰主張被與親中共劃上等號。日共發文表示：「中國共產黨侵犯人權的行為，與『社會主義』毫無關係，也完全配不上『共產黨』這個名字。與日本共產黨截然不同！」。

但是原有8席的日本共產黨，這次估計可能掉到只剩3席，更趨邊緣化。

更多太報報導

快訊／日本選民大幅利用提前投票 酷寒中日本國會改選投票率上升2個百分點

高市早苗料將取得歷史性狂勝 「進入了可以不斷通過法律的強勢局面」

快訊／高市早苗領導自民黨取得空前勝利 國會可望單獨跨越三分之二