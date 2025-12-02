日本樂團創作「友情的干貝」 感謝台灣力挺日本水產

中日關係陷入緊張，中國禁日本水產進口，賴清德總統日前在社群媒體貼出享用日本帆立貝的照片，日本網友大讚「台灣是真朋友」。日本音樂團體「給食當番」為了感謝台灣長期對日本水產品的支持，近期推出全新單曲「友情的干貝」，以歌曲展現台日之間的深厚情誼。

「給食當番」是曾為電影版蠟筆小新、航海王以及寶可夢製作歌曲的知名作曲家澤口和彦成立的音樂團體，曾在2021年中國禁止進口台灣鳳梨時，因日本政府決定大量採購台灣鳳梨，創作「台灣鳳梨之歌」。

廣告 廣告

在中國11月19日再度停止日本水產品的進口後，他們也再度推出「友情的干貝」，感謝台灣對日本水產品的大力支持。

歌詞中強調「攜手建立牢固的羈絆」、「以笑容連結彼此迎向未來」，並在最後以「謝謝台灣」收尾，透過歌聲向日台友誼致敬。(編輯：沈鎮江)

延伸閱讀

中國再禁日水產衝擊有限 業者早已開拓新通路

挺日抗中國壓力 駐日代表籲「買爆日本農水產品」