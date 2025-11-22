日本樂團 indigo la End獻第一次！ 成軍15週年唯一海外專場在台北
日本都會系情感樂團 indigo la End 迎來成軍15週年，在東京武道館舉辦15週年終演唱會前之前，樂團特別選擇台北舉辦 Special Series #5「初藍」，這也是 indigo la End 成團以來首次在台灣舉辦正式專場，並且是此次巡迴「唯一海外專場」，消息一出引起歌迷熱烈期待。
indigo la End由川谷繪音領軍，在海內外皆有超高人氣。川谷過去所參與的樂團極品下流少女（ゲスの極み乙女）、礼賛皆曾來台演出，也曾在2023年低調來台拍攝MV。而這次他將以 indigo la End 主唱與吉他手身份首次跨海登台，對台灣歌迷更具象徵意義。川谷也表示：「雖然曾以其他樂團身分來過台灣演出，但因為當時氣氛實在太棒了，所以這次真的非常期待。」
indigo la End的作品在作詞上以豐富且複雜的都市情感、夏夜溫暖又寂靜的感受而聞名，在聲音上則以主唱川谷繪音獨樹一幟的聲線，及輕巧、緊湊且細膩的編曲聞名，正如同他們團名中的indigo。過去的知名作品《夏夜のマジック》被日本網民形容為「夏夜獨有的魔法」與「戀愛啟蒙曲」，歌曲旋律輕柔，帶有清涼的夏夜氛圍，作詞細膩描寫夏日裡戀愛中的複雜心情和微妙感受。
除了代表「indigo」的靛藍色歌曲、以及描述生活中的細膩情感為主題之外，indigo la End也偶有情緒激昂的作品，如《実験前》一首就以強烈的吉他、貝斯、鼓開場，而在後半段的吉他Solo更是以平常見不到的技巧來呈現出激烈的情緒，以此編曲方式表現出歌詞中「現實與理想的衝突」的故事。
今年1月，indigo la End也推出他們的第8張專輯《MOLTING AND DANCING》，慶祝樂團成軍15週年。以「MOLTING蛻變」重塑自我，並帶著「DANCING確立新方向後的喜悅」繼續前進，象徵樂團 15 年來不斷突破框架的歷程。專輯以 indigo la End 標誌性的「都市情感」為核心，並以更細膩的吉他編織、優柔卻富層次的歌聲、輕快俐落的鼓點，帶領聽者在夜色中一步步走入他們的靛藍宇宙。
即將首次登陸台北，以「初藍Hatsuai」作為 15 週年 Special Series #5 的命名概念，承襲樂團「藍色」的代表色；而「初」則代表首次在台舉辦公演的象徵意義。indigo la End説，選擇台北作為 #5 公演地，靈感源於 2023 年拍攝 MV 的美好回憶，當時在台北拍攝〈カンナ〉的氛圍讓他們印象深刻，也希望這次的現場能為台灣粉絲留下美好回憶。
