日本樂團Hakubi 不插電演出回到嘉義 以音樂串起跨越世代的城市連結

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】日本樂團 Hakubi 於 2024 年 9 月首次造訪台灣參加音樂節演出，當時正值團員變動後首次以新編制登台，仍獲台灣樂迷熱烈回響。巡演期間，主唱片桐也重新思索自身與台灣的情感連結，她回憶起已故祖父曾居住於台灣嘉義，在當地小鎮被稱為「台灣人」，並曾對家人說過「有一天想回到台灣」。

帶著這份記憶與牽引，片桐後來親自前往嘉義，走訪祖父曾就讀的嘉義農林學校（現為嘉義大學），在語言不通的環境中，透過當地居民的熱心協助，在當年的學生名冊中找到祖父的名字，也讓她重新感受到家族與這座城市之間跨越世代的情感連結。

廣告 廣告

拍攝期間，樂團走進中央第一商場、嘉義公園、蘭潭水庫 與大溪里水田等場景，將城市日常與生活紋理轉化為細膩影像。這些熟悉卻平凡的城市風景，對片桐而言不僅是拍攝地點，更像是一段尋找自身根源的旅程，也讓更多海外觀眾透過音樂，看見屬於嘉義的溫度與「台灣感性」。

也因這段音樂影像創作，透過嘉義市政府文化局的協助，Hakubi與嘉義結下更深刻的緣分。本週末，特別選擇在開放公共空間演出，讓音樂回到最貼近人群的距離。演出將於本月 31 日下午，分別於嘉義市立美術館前廣場及嘉義市文化公園舉行，免費開放民眾自由參加，邀請市民與旅客在周末午後，一同感受音樂與城市交織出的溫柔時刻。

誠摯邀請民眾於週末午後走入城市公共空間，在輕鬆自在的氛圍中，與來自日本的音樂創作能量相遇，一同聆聽跨越世代與國界的情感共鳴。

圖說：日本樂團Hakubi 不插電演出回到嘉義，本月31日 下午14:30在嘉義市立美術館前廣場，16:00在嘉義市文化公園，免費入場，自由參加。（圖：記者劉芳妃翻攝）

演出資訊

時間｜1 月 31 日（六）14:30

地點｜嘉義市立美術館前廣場

時間｜1 月 31 日（六）16:00

地點｜嘉義市文化公園

入場方式｜免費入場，自由參加