日本樂高樂園度假村過聖誕！期間限定11月21日至12月25日四大活動一次看
近年備受台灣旅客歡迎的「日本樂高樂園度假村」（LEGOLAND Japan Resort）將在11月21日~12月25日展開冬季期間限定活動「日本樂高樂園過聖誕」，除了全新登場的互動點燈設施，還有歷年大受歡迎的解謎活動與樂高角色互動秀，讓大小朋友們在奇幻的樂高世界歡度佳節。
「日本樂高樂園度假村」坐落在名古屋，是全亞洲第二座樂高積木主題樂園，也是離台灣最近的樂高樂園，有多達40多種專為兒童設計的遊樂設施與工作坊、劇院等等。在樂園正對面還有結合樂高模型的體驗型大型水族館「SEA LIFE 名古屋」，住宿上也有能讓人沉浸在樂高積木世界的「日本樂高樂園酒店」，絕對能讓小孩們盡情玩上一兩天。
本次期間限定活動「日本樂高樂園過聖誕」4大活動重點看這邊：
兒童互動點燈設施「光之樂音」新登場
今年的日本樂高樂園聖誕燈光秀將以全新主題「光之樂音」登場。隨著腳步踩踏響起樂音，燈光也會隨之變換色彩，就像全家一起參與了一場光與音的演奏會，感受滿滿佳節氣氛。
日本樂高樂園限定！聖誕限量版「迷你人偶交換」活動
只要攜帶自己想要交換的樂高迷你人偶，就可以與園內工作人員交換聖誕活動限定的限量版樂高迷你人偶。今年在活動前後半期共推出13款限定零件組合，至於會獲得哪一款，就留待當天揭曉了。
Happy Holiday Hunt：超人氣聖誕解謎活動升級登場！
說到日本樂高樂園的聖誕節，就絕不能錯過歷年有著超人氣的「解謎活動」。這次的解謎主題是幫助「糊塗小精靈」找回遺失的聖誕道具，遊客需在園內不同區域完成4道謎題，在夢幻的聖誕場景中，親子一同腦力激盪，協力解謎。
「節奏聖誕魔法」互動秀：跟聖誕老人一起歡樂歌舞！
由聖誕老人、精靈與樂高人氣角色們帶來的互動秀「節奏聖誕魔法（Rhythmical Christmas Magic）」結合聖誕歌舞與樂器演奏，邀請大小朋友們一同律動歡唱，突破國籍與語言隔閡，在熱鬧的樂高世界中歡慶同樂。
除了以上4大活動亮點外，日本樂高樂園各處也有各式聖誕主題的樂高模型等著大家拍照打卡，包含由61萬顆樂高積木打造的高達10公尺的樂高得寶積木聖誕樹，還有入口處巨大的樂高積木聖誕花圈等等。不可缺少的園內美食也將推出各種聖誕限定餐飲，等著大家嚐鮮。
另外，冬季的日本樂高樂園除了本次的「日本樂高樂園過聖誕」限定活動，跨年特別活動「兒童跨年派對&歡慶新年祭2026」也將在2025年12月31日~2026年1月12日盛大登場。除了有專為兒童打造的跨年倒數晚會外，也有年賀明信片工作坊，以及繪馬體驗、新年參拜等特別活動，體驗日本傳統年節的魅力。
在日本樂高樂園度假村中，不只可以遊玩日本樂高樂園，在樂園門口正對面的「SEA LIFE 名古屋」也可以一同造訪。這個專門為兒童打造的體驗型水族館有多達約150種海洋生物，不只是觀看，更能零距離觸摸，實際學習，並且結合了約80個的樂高模型，讓孩子們的海洋探索充滿了驚喜。
前往日本樂高樂園度假村遊玩時，也可以選擇入住深受小朋友喜愛的「日本樂高樂園酒店」（LEGOLAND Japan Hotel）。位於日本樂高樂園正門前，日本樂高樂園酒店從外觀到内部細節都呈現了獨特的樂高積木世界觀。客房共有5種不同主題的房型，每個房間設有兒童雙層床、專屬電視、藏有寶物的箱子，當然還有必備的樂高積木，讓孩子們盡情探索。
※照片僅供參考，商品規格、内容有可能會有變動。
－
以上內容為廠商提供資料原文
