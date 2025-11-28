日本樂高樂園®冬季限定登場 光之音樂會、解謎闖關一次玩

（圖／LEGOLAND® Japan Resort提供）

即將迎接一年一度的聖誕節，日本樂高樂園®度假村冬季期間限定活動登場，除了全新登場的互動點燈設施，還有歷年大受歡迎的解謎活動與樂高®角色互動秀，讓大小朋友們在奇幻的樂高®世界歡度佳節。

「日本樂高樂園®度假村」坐落在名古屋，是全亞洲第二座樂高®積木主題樂園，也是離台灣最近的樂高樂園®，有多達40多種專為兒童設計的遊樂設施與工作坊、劇院等等。在樂園正對面還有結合樂高®模型的體驗型大型水族館「SEA LIFE 名古屋」，住宿上也有能讓人沉浸在樂高積木®世界的「日本樂高樂園®酒店」，絕對能讓小孩們盡情玩上一兩天。

「日本樂高樂園®過聖誕」冬季期間限定活動即日起至12月25日登場，今年的聖誕燈光秀以全新主題「光之樂音」登場。隨著腳步踩踏響起樂音，燈光也會隨之變換色彩，就像全家一起參與了一場光與音的演奏會，感受滿滿佳節氣氛。

聖誕節當然少不了交換禮物的環節，只要攜帶自己想要交換的樂高®迷你人偶，就可以與園內工作人員交換聖誕活動限定的限量版樂高®迷你人偶。另外還有「解謎活動」，這次的解謎主題是幫助「糊塗小精靈」找回遺失的聖誕道具，遊客需在園內不同區域完成4道謎題，在夢幻的聖誕場景中，親子一同腦力激盪，協力解謎。

園區中還會有聖誕老人、精靈與樂高®人氣角色們帶來的互動秀「節奏聖誕魔法（Rhythmical Christmas Magic）」結合聖誕歌舞與樂器演奏，邀請大小朋友們一同律動歡唱，突破國籍與語言隔閡，在熱鬧的樂高®世界中歡慶同樂。

