日本模特兒「不戒澱粉」也能維持46kg！「美顏+健康」一日三餐全公開，便利商店這瓶飲料意外成亮點

（圖／取自 0024_akiha IG）

每當我們看到日本雜誌上那些身材纖細、膚質透亮的模特兒時，總會忍不住好奇：她們到底都是吃什麼長大的？是三餐只吃仙女餐，還是有什麼獨特的飲食秘訣？日本模特兒大西陽羽就時常分享她的一日三餐，身高162公分、長年維持46公斤的她，飲食的核心理念並非極端的節食，而是兼顧「美顏」與「健康」的聰明選擇。

日本模特兒三餐分配：忙碌拍攝日，便利商店的「聰明快取」

身為模特兒，早上的拍攝工作常常分秒必爭。大西陽羽坦言，如果早上有工作，她會選擇在便利商店快速解決早餐。但她的選擇絕不馬虎，而是充滿了「美顏」的小心機。

她的選擇： 高膳食纖維飯糰 + 小黃瓜 + Suntory特茶。

美顏Point：

高纖飯糰（例如含蒟蒻、糙米或蔬菜的口味）能提供早晨所需的澱粉能量，但高纖維能減緩血糖上升，提供飽足感。

小黃瓜則是低熱量、高含水的消水腫聖品。

Suntory特茶更是她的秘密武器，這類日本保健綠茶飲品，富含的兒茶素與多酚，有助於促進脂肪分解與提高代謝，是外食族的最佳輔助。

（圖／取自 大西陽羽 小紅書）

日本模特兒三餐分配：午餐有飯局也OK！用「進食順序」阻斷糖分吸收

中午若有飯局，大西陽羽並不會刻意吃得極少，她認為正常的社交飲食也是生活的一部分。但如果主食是義大利麵、燉飯等高澱粉類食物，她的秘訣就在於「進食順序」。在吃主食（澱粉）之前，先吃掉足夠份量的沙拉。

健康Point：

這個動作非常關鍵。先攝取大量的膳食纖維可以在腸胃中形成一道「纖維屏障」。這能減緩後續澱P粉轉化為糖分的吸收速度，有效穩定血糖、不易囤積脂肪。即使在外用餐，她也堅持以蛋白質和纖維為主，避開高熱量選項。

（圖／取自 大西陽羽 小紅書）

日本模特兒三餐分配：晚餐自煮豐盛餐，堅持「不戒澱粉」的均衡原則

平時的晚餐，大西陽羽喜歡自己下廚，這也是她能精準控制營養均衡的關鍵。她的晚餐看起來非常豐盛，一點也不像在減肥。

她的菜單： 一大盤炒肉片蔬菜（比如青椒切絲炒筍絲+肉片上撒芝麻、冰鎮茄子豬肉片...）＋ 自製水煮蛋番茄沙拉 ＋ 味增蛋花湯 ＋ 半碗紫米五穀飯 ＋ 小碗水果。

健康Point：

豐富蛋白質與蔬菜：提供了修復身體所需的蛋白質，以及大量的纖維和維生素。

紫米五穀飯：這就是她「不禁止澱粉」的智慧。相較於白米飯，紫米五穀飯是「優質的複合式碳水化合物」，富含花青素（抗氧化、美顏）與膳食纖維，GI值更低。

適當攝取：她認為完全不吃澱粉，身體反而會反撲，甚至影響健康。適當攝取好的澱粉（例如半碗五穀飯），才能讓身體機能正常運作，維持穩定的代謝率。

（圖／取自 大西陽羽 小紅書）

