日本橋海鮮丼辻半普發一萬放大！鮟鱇魚饗宴季節限定新菜單登場

文／景點+ Rhoda整理報導

響應政府普發萬元政策，日本橋海鮮丼辻半加碼推出儲值回饋優惠：儲值3,000元送300元、6,000元送700元、8,000元送1,000元！此外，食慾之秋也迎來美食界的隱藏珍味——鮟鱇魚。其富含膠原蛋白的魚肝更有「海底鵝肝」之稱。日本橋海鮮丼辻半自11月20日起推出「鮟鱇魚饗宴」，讓饕客大啖秋冬限定美味。

日本橋海鮮丼辻半加碼儲值金放大，同步推出全新「鮟鱇魚饗宴」。（圖／日本橋海鮮丼辻半，以下同）

1月22日至12月7日期間，日本橋海鮮丼辻半祭出儲值金回饋，會員儲值3000元送300元電子禮券、6000元送700元、8000元送1000元，電子禮券限為隔日起90天內使用！

此外，品牌日12月4日於當日消費主餐可兌換黑鮪魚手卷一份；會員日12月1日至12月31日點任一主餐可兌換茶碗蒸+軟性飲品6選1。

日本橋海鮮丼辻半令人驚艷的不只有海鮮珠寶盒，每年也持續為饕客尋覓頂級旬味。這次特別以「鮟鱇魚」帶來秋冬絕對不能錯過的神級美味。

「鮟鱇魚」是美食界久負盛名的人氣食材，雖然外型其貌不揚，卻格外鮮美。魚肉口感緊實鮮彈，媲美龍蝦；而富含膠原蛋白的魚肝更因風味濃郁，被譽為「海底鵝肝」。

今年秋冬延續海鮮珠寶盒「層次吃法」的餐食設計構想，將人間美味「鮟鱇魚」透過前菜、唐揚、鍋物料理呈現出「一魚三吃」的獨特美味，11月20日起起全新推出的「鮟鱇魚饗宴」，絕對讓饕客為之驚艷！

〈冷前菜〉鮟鱇魚肝醋物

被譽為海中鵝肝醬的「鮟鱇魚肝」，口感滑嫩細膩且味道十分鮮美，不僅帶有濃郁的鮮味與油脂香，更富含膠原蛋白，也因此有著「膠之女王」的稱號。料理上搭配著紫洋蔥、佐以柚子橘醋醬食用，在口中巧妙融合之後更能品味到鮟鱇魚肝濃郁豐厚的鮮旬滋味！

〈冷前菜〉鮟鱇魚肝醋物。

〈熱前菜〉唐揚鮟鱇魚

以唐揚方式料理，一口咬下之後其魚肉結實且纖維彈性十足，口感更猶如龍蝦般令人驚豔，尤其搭配著高麗菜絲、塔塔醬與檸檬享用，感受口感與味覺一起在口中爆發新滋味，讓味蕾晉升到另一個層次，真的值得品味一番。

〈熱前菜〉唐揚鮟鱇魚。

〈鍋物〉鮟鱇魚鍋物

今年秋冬絕對必吃美味就屬「鮟鱇魚鍋物」。以辛味噌作為湯底，帶點微辣、奶香的柔和韻味，中和口中的辣度，卻更暖心！同時再加上時令蔬食、天使紅蝦以及「鮟鱇魚肉」，更能品嚐到肉質的鮮甜，感受到舌尖綻放獨一無二的彈牙口感，果真讓人心中浮現那句：「怪美味的！」。

〈鍋物〉鮟鱇魚鍋物。

「鮟鱇魚饗宴」1099元，從前菜、唐揚及鍋物完整呈現「一魚三吃」的究極吃法！此外，全套餐饗宴還包含有旬魚刺身、白飯，以及宇治抹茶布丁甜點為這場輕奢饗宴畫下完美句點。

【Info】

日本橋海鮮丼辻半-微風信義店

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號 B1F

