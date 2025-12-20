日本橘色惡魔屏東潮州震撼登場 台日交流共譜青春樂章

以「橘色惡魔」聲號享譽國際的日本京都橘高校吹奏樂部，首度到屏東潮州「屏東縣國際滑輪溜冰場」交流演出，吸引大批民眾進場觀賞，獲得滿堂采。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

以「橘色惡魔」聲號享譽國際的日本京都橘高校吹奏樂部，受文化總會邀請來台訪問，二十日下午二時首度到屏東潮州「屏東縣國際滑輪溜冰場」與屏縣四所知名學校樂儀隊呈現一場青春熱血的跨國交流演出，吸引大批民眾進場觀賞，獲得滿堂采。

在屏東縣國際滑輪溜冰場的「２０２５屏東交響．橘色狂潮」演出，現場座無虛席。正式演出前，屏東縣長周春米特別致贈感謝錦旗並合影留念，象徵台日團隊間深厚情誼，為整場活動揭開序幕。

活動由陣容龐大的南榮國中八十四位八年級生行進管樂團打頭陣，以「南榮慶典組曲」開場，整齊劃一的舞步及堅強的演奏實力，展現青春昂揚的氣勢。接續屏東女中儀隊帶來極具藝術性的槍法與隊形，以剛柔交織的槍法、精準的高踏步，帶來充滿韻律與視覺張力的演出，展現「紅色薔薇」的魅力。美和科大熊鷹儀隊由六十名大學儲備軍官組成，以嚴謹隊形、俐落槍法與具有活力的舞步，呈現出大學儀隊獨有的軍儀美學，演出氣勢磅礴，讓觀眾充分感受青年世代的勇氣與韌性。

最受矚目的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場，以活力、笑容及夢想滿滿的風格聞名，一出場立即引起全場熱烈歡呼。橘色惡魔以經典的橘色制服、俐落隊形與充滿感染力的舞步，搭配強而有力的吹奏技巧，帶來多首青春動感的曲目，展現世界級行進樂團的高水準演出，震撼全場，掌聲不絕於耳。事後縣長周春米贈送琉璃珠手環作為紀念禮物，期待她們日後有機會再造訪屏東。