日本橘色惡魔聯手翡翠騎士 12月19日台北聯合演出

京都橘高校吹奏樂部（下稱橘高校吹奏樂部）勇奪「第38回 全日本行進管樂大賽 」金賞，下個月將到台北、嘉義市、高雄、屏東四縣市演出。（圖片來源／中華文化總會提供）

本行進管樂年度最受矚目的日本全國大賽23日公布賽果，京都橘高校吹奏樂部（下稱橘高校吹奏樂部）勇奪金賞，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部（下稱農大二高吹奏樂部）則獲銀賞肯定，為今年12月將迎來的兩校來台系列活動「2025台灣遠征」掀起話題熱潮。主辦單位文化總會預告，兩校將於12/19首次聯手共演，把參賽曲目搬上台北和平籃球館舞台，邀請大家一起用行動支持台日友情。

橘色惡魔聯手翡翠騎士，12月19日台北聯合演出

全日本行進管樂大賽（全日本マーチングコンテスト）自1988年開始舉辦至今，是日本吹奏樂部同學們一年一度最期待的盛事。而這次「第38回全日本行進管樂大賽」的獲獎，是橘高校吹奏樂部連續第五年奪得最高榮譽金賞，展現穩定且高水準的團隊實力；農大二高吹奏樂部也曾於2019到2023年間連續取得四次金賞（2020年因疫情停辦），更是自比賽創辦以來，唯一保持全勤晉級全國賽事的隊伍，是名副其實的「超級模範生」。

京都橘色惡魔和翡翠騎士兩校將於12/19登上台北和平籃球館，以超過250人的豪華編制，獻出日本行進管樂史上首次夢幻共演。（圖片來源／中華文化總會提供）

文總表示，很榮幸邀請橘色惡魔與翡翠騎士再度來台演出，除了日前已公告完售的高雄衛武營音樂廳場次，兩校將於12/19登上台北和平籃球館，以超過250人的豪華編制，獻出日本行進管樂史上首次夢幻共演，同時邀請台灣的莊敬高職樂旗隊共襄盛舉。

嘉義市、高雄、屏東，12月都有橘色惡魔演出

此外，橘色惡魔將重現今年全國大賽比賽曲目，翡翠騎士也將帶來即將在JMBA全國大賽比賽的曲目，讓台灣觀眾也能近距離感受國際頂尖水準的演出震撼，邀請大家一起到場見證熱血壯觀的行進管樂大共演，感受台日友誼的深厚連結。

橘色惡魔與翡翠騎士來台系列活動「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」，由玉山銀行、玉山文教基金會與文化總會共同邀請，將於12月在台北、嘉義市、高雄、屏東規劃五場演出與台日學子交流等活動，兩校共演的12/19台北和平籃球館門票現正熱售中，特別提供玉山銀行卡友購票優惠，並可使用文化幣折抵票價，更多資訊請持續鎖定文化總會粉絲專頁。

☆12/20（六）14:00【橘色惡魔】屏東縣立田徑場

☆12/21（日）14:30【橘色惡魔】高雄衛武營音樂廳 #SOLDOUT

☆12/21（日）14:30【翡翠騎士】嘉義市文化局音樂廳（門票12月初啟售）

☆12/21（日）18:00【翡翠騎士】320+1嘉義市城市博覽會主題館（嘉義市政府北棟大樓預定地）

（以上三場售票演出玉山銀行卡友購票皆享折扣優惠，並可使用文化幣折抵。）

