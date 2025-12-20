日本橘色惡魔首登屏東尬管樂！嘉市管樂嘉年華邀7國盛大踩街

記者潘奕言、黃于凡／連線報導

記者潘奕言、黃于凡／連線報導

記者潘奕言、黃于凡／連線報導

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」昨天首度到屏東潮州國際溜冰場演出，團隊活力滿滿、笑容滿滿的風格，一出場就引起熱烈歡呼。記者劉學聖／攝影

享譽國際的日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」，昨天首度到屏東演出，與在地學校樂儀隊熱血交流，引爆全場歡呼。同時2025嘉義市國際管樂節昨也盛大登場，集結7支國際團隊與48支國內行進樂隊踩街，盛況空前。

2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華昨天登場，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，緊接著嘉義市南興國中、東吳高職、嘉義大學等隊伍上陣。記者黃于凡／攝影

屏東和嘉義昨天同時迎來國際貴客，以青春樂曲熱烈交融。日本「橘色惡魔」首度獲邀到屏東演出，吸引大批民眾爭睹丰采，這次橘高校帶來3首曲目，與屏東女中、美和科大儀隊及南榮國中行進管樂團「對尬」，精彩演出博得滿堂喝采。

廣告 廣告

橘色惡魔以「活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿」風格聞名，俐落隊形與充滿感染力的舞步，搭配強而有力的吹奏技巧，曾在台灣國慶典禮演出暴紅。

嘉義市國際管樂節最受矚目的管樂踩街嘉年華昨在噴水圓環盛大登場，邀請義大利、日本、韓國、香港等7支國際隊伍，及48支台灣各級學校行進樂隊演出。今年管樂踩街以「百年樂聲，共響嘉年」揭開序幕，北港朝天宮哨角團、嘉義城隍廟陣頭及義大利科里中古世紀樂旗隊首次同台，別開生面。

其中義大利「科里羅尼中古世紀管樂旗隊」以旗舞再現歐洲古城節慶華麗風格；廣受愛戴的日本「奈良大學行進樂部」展現青春活力；京都百年名校「龍谷大學附屬平安高等學校吹奏樂部」帶來古都文化華麗演出。「韓國濟州海女歌舞團」首次登台，透過舞蹈、歌謠細膩展現人與海洋共生的文化美學，管樂節至明年元旦。

【看原文連結】

更多udn報導

門檻太低？經營這類店難賺錢卻狂開 老闆揭原因

他按摩指定「仙氣女神」見真人驚呆 網逆風吐槽

北車煙霧彈攻擊 媒體在場遭疑共犯！主播揭真相

裝嫩？林志玲「可愛蝴蝶結造型」逆齡出席活動