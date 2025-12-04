日本機器人展 所羅門秀人形機器人自主理解行動
（中央社記者鍾榮峰台北4日電）日本國際機器人展（iREX 2025）在東京登場，所羅門今天表示，現場展示人形機器人技術，呈現「理解指令、看懂環境、走向目標、完成任務」的一體化流程，展現輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出的物理代理人（physical agent）概念。
人工智慧3D視覺與機器人技術供應商所羅門，上午透過新聞稿指出，所羅門的技術由自家AI視覺系統，整合輝達GR00T VLA基礎模型與Jetson AGX邊緣平台，讓機器人同時具備語意理解、遠距感知與行動三項關鍵能力。所羅門也是輝達的機器人合作夥伴。
觀察目前人形機器人發展，所羅門說明，人形機器人要成為真正可在現場工作的「物理代理人」，仍有看不遠、學習速度慢、手指不夠靈巧三大限制，這些弱點使得機器人即使能聽懂指令，也常常難以在真實環境中順利完成任務。
所羅門指出，此次在iREX 2025展會，展示人形機器人「遠距辨識＋準確3D物件定位＋自主行走」全流程整合，突破第一項「看不遠」的瓶頸。
所羅門說明，雙足人形機器人先由視覺語言模型（VLM）理解人類口語指令，再使用所羅門自研的遠距視覺技術，從5公尺外可找到物體，包括讀取指針式儀表數值、不同產品種類計數，或重新找到物件被移動後的位置。
定位完成後，視覺系統導引雙足機器人走到物品前並穩定抓取，讓「理解、感知、行動」自然串接，不依賴任何預先排好的腳本。
所羅門說明，與一般人形機器人廠商常使用的剪輯影片和遙控器展示不同，這次實體展示讓人形機器人在現場，僅靠人類指令能自主完成行動任務。觀眾可以把自己身邊的物品拿給機器人測試，親眼看到機器人如何理解，即時搜尋、定位並自主走向並抓取物品的全體過程。
所羅門指出，免費受邀12月中旬的SEMICON Japan展會，將再度展示相關技術。
所羅門表示，SEMICON Japan首次設立AI Humanoid STADIUM專區，全球有4家人形機器人公司入選，包括所羅門、川崎重工、宇樹科技、波士頓動力，所羅門是其中唯一的台灣企業。（編聞：張均懋）1141204
