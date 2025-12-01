日本機器人展 歐特明視覺AI攻機器人與無人載具

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）日本國際機器人展（iREX 2025）將於3日起在東京登場，視覺AI設計商歐特明今天表示，將在展會期間公布最新視覺AI方案，進軍戶外機器人與無人載具領域。

歐特明上午透過新聞稿指出，iREX 2025展會期間，將展示包括車規級相機模組系列、視覺慣性里程計（VIO）相機模組、無人載具與機器人自主導航用多鏡頭視覺AI定位系統，以及新款開發工具，展示歐特明在車規影像、感測融合與人工智慧（AI）感知的技術，鎖定戶外無人地面載具（UGV）、自主移動機器人（AMR）、人形機器人與新世代智慧移動載具等應用。

歐特明指出，其中兩款平台專用多相機模組視覺開發工具，可協助開發人員建置多相機感知系統，讓多相機影像與加速AI感知功能同步開發，導入戶外機器人與無人載具。

在相機模組，歐特明表示，兩款新一代相機模組可在強逆光、低照度、濃霧與高速運動環境中維持清晰、穩定且適合AI演算的影像品質，鎖定戶外機器人或無人載具視覺系統的核心感知模組。

根據資料，歐特明研發及生產基地位於新竹科學園區，主要布局先進駕駛輔助系統（ADAS）、視覺AI感知模型、高階自動駕駛相機模組等產品，近期擴及乘用車、商用車及無人載具和移動機器人市場，積極開發Level 2+至Level 4等級的視覺AI感知系統。（編輯：林家嫻）1141201