日本機器人展 達明秀高速AI視覺檢測攻伺服器組裝

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）日本國際機器人展（iREX 2025）今天起在東京登場，達明機器人表示，在展會中發布高速人工智慧（AI）視覺飛拍檢測系統，協作機器人產線檢測作業零停機，應用在汽車座椅零件檢測及伺服器組裝件的精準檢測。

達明透過新聞稿指出，此次參加iREX 2025大展，以AI即時決策、生產力無縫升級為主題，展出高速AI視覺飛拍檢測系統，透過運用輝達（NVIDIA）Omniverse平台，讓達明機器人在物理部署前，可模擬和強化機器人的高速運動控制與AI視覺演算法，確保系統的即時性與高精度。

達明表示，相關方案可實現工件移動過程中即時、零延遲的瑕疵檢測與品質管控，產線可零停機進行檢測，客戶平均能將檢測時間縮短40%至50%，相關方案可應用在汽車座椅零件檢測及伺服器組裝件的精準檢測。

達明在iREX 2025大展也推出Auto AI Training技術，相關技術能將AI視覺檢測導入時間縮短90%，產線員工可即時標註、訓練並優化AI視覺模型，降低對專業AI工程師的依賴，加快生產線的調整與速度。

達明也展示一站式自動化解決方案，可支援最高35公斤的負載能力，可不中斷自動堆棧作業，應用在倉儲物流、終端包裝等自動化轉型領域。（編輯：張良知）1141203