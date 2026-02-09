日本機器人賽事獲佳績 台科大學生林睿杰用實作走向國際

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣科技大學不分系大一學生林睿杰，長期投入人型機器人領域，日前於日本的國際人型機器人競賽「Robo-One」，與來自多國的隊伍同場競技，最終獲第四名，並同時獲得日本工業零組件大廠 Misumi 頒發的「Misumi 特別賞」，在工程設計完整度與產業應用潛力上的表現受到肯定。

林睿杰國中起即開始接觸相關技術，至今約6年，在實作與競賽導向的學習歷程中，逐步累積機構設計、零組件選用及系統整合等工程能力。其學習模式以實務製作為核心，展現高度產業導向的工程思維。他表示，由於投入時間較早，在人型機器人研發上，長期聚焦於競賽實務與性能優化，包含結構配置、穩定度調校及整體完成度提升等關鍵面向，並逐步與產業需求接軌。

林睿杰也將過往於校外累積的實務與競賽經驗，帶回校園體系中重新整理與深化。校方指出，台科大不分系的彈性學習環境，讓他得以補強理論基礎，並結合智能化平台進行延伸發展，持續以人型機器人競賽作為主要研究與實作方向，讓早期產業導向的經驗在大學階段更加系統化。

此外，林睿杰亦與民間教育機構合作，開設人型機器人軟硬體整合課程，將實際競賽與製作經驗轉化為教學內容，延續產學連結精神。校方表示，透過教學與實作並行的方式，結合學校的學習資源與自身多年實務經驗，培育具備實作能力的人型機器人基礎人才，回應當前市場對相關技術人才的需求。

能在國際賽獲肯定，林睿杰對學長蔡昇恩的帶領特別感謝，他表示，一路從新手、學長到成為老師，經歷許多瓶頸與挫折。選手時期才明白，最大的對手其實不是站在對面的他人，而是自己；如何讓顫抖的雙手穩定下來，如何在壓力下保持冷靜，往往比技術更重要。成為老師後，最困難的是如何讓學生真正學會。看著學生成長甚至站上舞台發光發熱，成就感遠超過自己獲獎的喜悅。

