日本機場安檢員襲胸台女！判決出爐僅罰6萬元引爭議

今年2月11日上午，一名台灣女子在北海道新千歲機場通過安檢時，遭遇令人震驚的性騷擾事件。根據受害女子在社群平台Threads發文描述，她在安檢過程中突然被人從背後環抱，右側乳頭遭到觸碰。當下她以為是同行伴侶的惡作劇，隨後才聽到男性安檢員的聲音，對方用左手遞上她剛脫下的靴子。

受害女子立即大聲抗議，但現場機場人員似乎假裝聽不懂英文，涉案安檢員也否認指控。為了討回公道，該女子與伴侶決定延後回台班機，前往札幌當地報警。她透過台灣外交部駐札幌辦事處協助，順利完成報案程序。

根據日本《北海道放送》報導，北海道警方於2月27日逮捕涉案的27歲安檢員伊藤大介。然而，伊藤大介在警方訊問時否認性騷擾指控，向警方供稱「不太記得是否有觸碰胸部」，持續否認所有指控。

經過長達9個月的司法程序，判決結果近日出爐。伊藤大介最終被法院依違反《北海道迷惑行為防止條例》判處罰金30萬日圓，約合新台幣6萬3千元。值得注意的是，若根據日本《刑法》第176條強制猥褻罪，對他人進行不當身體接觸，包括強行擁抱、觸摸胸部等私密部位，可處6個月至10年有期徒刑，但本案最終並未以此罪名起訴。

受害女子在得知判決結果後，透過社群平台表達複雜心情。她坦言一方面慶幸加害者被定罪，證明司法還她公道，但另一方面對判決結果感到困惑，直言這個罰金刑責「看起來很輕」。她意識到，無論刑罰輕重都無法立即修復她所受的創傷，因為兩者無法對等比較。

這起事件引發台日兩地關注，特別是涉及機場安檢人員在執行公務時的不當行為。受害女子特別感謝在過程中相信並支持她的各界人士，包括駐外辦事處、札幌警方、檢察官、法官以及她的伴侶。她表示，這些人的信任和不嫌麻煩的態度，對她而言是極大的療癒。

