日本機場巴士司機確診麻疹！ 曾執勤羽田、成田路線

日本機場巴士駕駛確診麻疹。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

日本東京都政府28日證實，一名30多歲在機場接駁巴士的男駕駛員確診感染麻疹，該名司機在出現症狀前，曾在羽田、成田兩大機場服務，並在東京豐洲一間大型居家賣場「Super Viva Home豐洲店」停留3小時，提醒有相關路徑的民眾提高警覺。

根據《讀賣新聞》報導，東京都衛生局公布的疫調資料顯示，該名駕駛於23日下午1時至4時，在江東區豐洲的「Super Viva Home豐洲店」1樓停留3小時，24日仍工作3個班次，包含上午9時45分自竹芝、臨海、豐洲一帶開往成田機場，下午1時45分自成田機場開往銀座，以及傍晚5時15分自羽田機場開往豐洲。

東京都政府指出，該名司機並無海外旅遊史，23日開始出現症狀，隨後因發燒、起疹子及眼睛充血等病況就醫確診，目前當局已掌握其職場內約30名接觸者，並進行健康觀察。

東京都當局呼籲，若曾在上述時間搭乘相關班次的機場接駁巴士，或於同時段出入「Super Viva Home豐洲店」的民眾，若出現發燒、起疹子、咳嗽、流鼻水或眼睛充血等疑似麻疹症狀，應儘速就醫，並避免搭乘大眾運輸工具。

由於麻疹主要藉由空氣傳播具極強傳染力，未具免疫力者一旦接觸感染者，感染風險幾乎接近100%，呼籲民眾應提高警覺。

