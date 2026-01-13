日本機場拿錯行李慘了 最重恐「永久禁止入境」

在機場的行李輸送帶上，旅客誤拿他人行李的情況時有所聞，一名網友表示，他的朋友在日本機場誤拿行李箱，被機場報警處理視為偷竊案件，最終賠償5萬日幣，折合新台幣約1萬元才和解，處理過程中，日本律師提醒，若失主不願接受賠償，拿錯行李者恐留下前科，未來恐無法入境日本。

原PO近日於Threads發文指出，他朋友在日本機場因拿錯行李箱遭報警，被視為偷竊案件處理，最終以5萬日幣和解，約新台幣1萬0015元，過程中有請日本律師協助調解，確保事件順利解決，但日本律師也提醒，如果失主不願諒解，可能會留下前科，未來可能無法入境日本。

貼文曝光後，釣出一票苦主，多數人都有被誤拿行李的經驗，認為拿錯行李的人應為自己的行為負責，「活該，建議所有被拿錯行李的人都報警」、「這種行為才賠5萬日幣？」「太好了，如果禁止入境，一大堆不看吊牌的人最好別去日本玩了」、「活該！最好不要和解，造成他人不便」。

也有部分網友分享防範方法，包括使用行李束帶或行李罩，增加行李辨識度；也可在輪子上加保護套，以方便在轉盤上快速辨認，「我都有套行李束帶，這樣還被拿錯的話我也認了」、「很多行李箱都長得差不多，行李套很方便」、「套個特色物品，遠遠也能認出自己的行李」。

