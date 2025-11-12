日本機場熊闖入！跑道一度關閉 2起飛航班遭延誤

下午岩手縣花卷機場停機坪有一隻熊出闖入機場停車場附近區域，隨後機場關閉跑道。 圖：取自「 いわて花巻空港」YouTube直播

[Newtalk新聞] 日本近日頻繁傳出熊害入侵人類生活圈，造成多人死亡，甚至還傳出入侵機場，根據日媒報導，下午岩手縣花卷機場停機坪有一隻熊出闖入機場停車場附近區域，隨後機場關閉跑道，導致兩架飛機起飛延誤，並影響了降落航班，警方確認安全後，跑道於下午2時30分重開，飛機恢復起降。

根據《朝日新聞》和岩手電視台報導，下午1時岩手縣花卷機場停機坪有一隻熊出沒闖入，地點位於機場東側的調整池附近，牠由向東穿越跑道後消失，機場跑道於下午2時30分重新開放，但飛機恢復起降後，警方和機場人員仍在搜尋熊的蹤影。

這次的熊害沒有造成人員受傷或設施受損，但因機場跑道關閉導致兩架飛機起飛延誤，並影響了降落航班。

