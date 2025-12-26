日本橡膠工廠爆攻擊案！38歲嫌戴防毒面具揮刀、潑漂白水 釀15傷

日本靜岡縣三島市26號傍晚發生持刀攻擊事件，一名男子在「橫濱橡膠」三島工廠廠區內揮刀，戴著類似防毒面具的物品，還噴灑疑似漂白水的液體，造成15人受傷，6人送醫。警方當場以謀殺未遂的罪名，逮捕一名38歲的嫌犯。

靜岡縣當局今晚接獲通報，有人在橫濱橡膠三島工廠持刀攻擊，還噴灑疑似漂白水的液體，導致多人受傷，派出大量警車和消防車前往支援。消防隊表示，這起事件共造成15人受傷，6人送醫治療，所有傷者意識清楚。

日媒報導，根據調查人指出，被捕嫌犯據信是三島市居民，警方懷疑和與該工廠有關聯，有資訊顯示他當時戴著疑似防毒面具的物品。

然而事發工廠距離三島車站約兩公里，位於住宅區，當地居民對這起事件感到相當震驚與害怕。一位民眾表示，「我在這裡住了約40年，從沒見過這種事，看到這種事情發生在離家這麼近的地方，真是令人震驚。」

一名當地計程車司機則說，「這是這個地區規模相當大的工廠，鄉下地方很少發生重大事故，雖然難以置信，但仔細想想真的很可怕。」

而「橫濱橡膠」是日本知名輪胎大廠，1917年創立，根據公司官網顯示，三島廠有980名員工，採用日夜兩班制，攻擊事件發生在日班結束之際。

※犯罪行為，請勿模仿

國際中心／編譯 責任編輯／網路中心

