日本橫濱本牧碼頭試行CONPAS系統 提升效率

根據英國航運相關網站引述，日本國土交通省（簡稱MLIT）宣布，將於本（十一）月十三至廿七日在橫濱本牧碼頭試行其開發的「Container Fast Pass（CONPAS）」系統，以優化拖車進出管控、縮短碼頭作業時間、提升經濟港口樞紐的競爭力。

日本國際貨運代理協會（JIFFA）指出，高速網路與資訊系統普及，使港口營運邁入新階段，而MLIT此次CONPAS試驗，主要是透過智慧化管理，降低碼頭閘口擁堵、提升貨櫃轉運效率。試驗期間將於本牧碼頭的BC1、D1碼頭，在十個工作日內導入CONPAS管理方案，透過系統分散拖車進出，平衡貨櫃進出站作業；在D4碼頭則聚焦拖車出站流程及堆場作業優化；在B2碼頭預定於十一月廿六至廿七日啟用該系統的預約機制。

廣告 廣告

橫濱本牧碼頭為橫濱港中樞設施，自一九六○年代起建置，現在為多用途貨櫃與滾裝船樞紐。由於港口貨櫃量持續成長，傳統拖車與堆場調度常出現瓶頸，進出口流程效率因而受限。MLIT推出CONPAS 系統，正是針對「拖車進出門閘擁堵」與「碼頭作業等待時間偏長」兩大問題提出技術解決方案。透過CONPAS可即時監控拖車流、分散進出時段、減少拖車滯留時間並提升堆場作業運轉速度。

MLIT表示，提升港口智慧化、強化連通性與效率，將有利於國際貿易鏈及物流樞紐地位。若試驗成功，MLIT可望將CONPAS 系統擴展至其他碼頭與港區，並結合IoT 、AI 技術，推動更多智慧港口應用。未來可能與港口預約系統、拖車調度平台、堆場裝卸模組整合，以實現「碼頭到碼頭流程可視化、全天候動態管理」目標。

分析師認為，此次橫濱本牧碼頭的CONPAS測試，不僅在技術層面具突破意義，也代表日本港口體系邁向「智慧化」、「高效率」的新階段。如後續推動成功，預料將成為日本國內外港口數位轉型的典範。