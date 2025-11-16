日本櫻島火山噴發「噴煙飆4400公尺」 鹿兒島40航班停飛

鹿兒島縣櫻島火山噴發，噴煙最高高度海拔4400公尺。（圖／翻攝自youtube／日本鹿兒島電視台新聞KTS）

日本鹿兒島縣櫻島火山今（16）日多次連續噴發，最高噴煙高度直衝海拔4400公尺，大量火山灰影響航空交通，導致鹿兒島機場共40個國內外航班取消，另有3班航班起飛後折返。目前櫻島火山仍處於3級噴發警戒狀態，日本氣象台醒民眾注意安全。

綜合日媒報導，日本氣象廳與鹿兒島縣政府指出，櫻島南岳山頂火口自16日凌晨2時28分至3時50分間開始頻繁活動，持續出現中型以上噴煙，最高高度為海拔4400公尺，為自2024年10月18日以來首度突破4000公尺。

氣象台指出，這次噴發伴隨大規模噴石，落石最遠飛至距火口約1000至1400公尺的第5觀測站，但目前未出現如5月大量噴發時出現的「山體膨脹」地殼變動現象。縣政府也表示，尚未接獲建築物受損或人員傷亡通報。

鹿兒島機場指出，截至16日中午，已取消40班國際、國內航班，其中3班在起飛後，因降灰影響被迫折返，提醒旅客注意航班異動資訊。

目前櫻島火山處於3級噴發警戒狀態（禁止進入山區），氣象台提醒，南岳山頂火口與昭和火口周邊2公里範圍仍可能出現噴石或火砕流，請民眾提高警覺，避免進入危險區域。

