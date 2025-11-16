日本櫻島火山清晨噴發！火山灰竄升天際 氣象廳發布警報
日本九州櫻島火山今清晨再次噴發，大量火山灰與煙霧直升至約4400公尺，氣象廳立即發布降灰警報。鹿兒島地方官員表示，目前尚未傳出任何災情。
櫻島火山清晨噴發。（圖／資料照）
氣象廳預測，受連續噴發影響，鹿兒島及鄰近宮崎縣部分地區將出現降灰現象，提醒民眾使用雨傘、口罩等做好防護，開車時也應減速以確保安全。
目前櫻島火山警戒維持在第3級，禁止民眾進入火山周邊區域，相關單位仍持續監控火山活動狀況。
