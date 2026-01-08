日本櫻花妹驚！台灣尾牙免費還能抽大獎 日本忘年會要自掏腰包

又到年度尾牙季節，一位在台灣工作的大阪女部落客Erica分享台日職場文化差異，引發熱烈討論。

Erica透過影片表示，日本職場年末聚餐稱為「忘年會」，原意是透過喝酒忘卻一年辛勞，拉近同事關係。然而日本忘年會多數需要員工自費參加，費用依年資與產業不同，從1500日圓到上萬日圓不等。過去忘年會屬於潛規則必須參加，但近年逐漸轉變為自費且無加班費的活動，參與意願大幅降低。

這位部落客來台後參加尾牙、春酒等聚餐，發現餐費全由公司支付，她還曾在尾牙抽中兩萬元現金和Switch遊戲機，讓她大讚台灣企業文化的慷慨。

廣告 廣告

日本台灣交流協會證實，日本忘年會確實需要各自支付餐費。年輕世代認為下班後仍需照顧前輩感受如同上班，因此抗拒參加。根據日本研究公司Teikoku Databank統計，2024年超過200間日本居酒屋破產，除成本增加外，應酬文化式微成為關鍵因素。

網友紛紛表示，原來台灣尾牙已算優渥，若要自費恐怕無人參加。此現象反映兩國職場文化差異，也顯示日本傳統應酬文化正面臨世代更迭的挑戰。

更多品觀點報導

台灣大年終餐會席開逾5百桌 蔡明忠：Agentic AI 驅動下一波成長

林岱樺參加台船尾牙 籲提升團體協約條件

