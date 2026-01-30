日本櫻花季最新預測出爐！東京、大阪估這天開 達人曝1原因：稍稍提早

大陸中心／黃韻璇報導

許多民眾3、4月將赴日賞櫻。（示意圖／Pexels）

近年來台灣人熱衷出國旅遊，其中日本更是首選目的地，東京、大阪、京都等大城市向來是觀光客最愛，3月將迎來「櫻花季」，更是台灣人赴日旅遊高峰，許多遊客都在關注今年櫻花何時會開，擔憂撲空白跑一趟，近日最新預測曝光「預估東京3月21日開花，大阪3月26日」。

日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專發文，分享日本氣象新聞公司（Weathernews）1月28日公布的「2026日本櫻花前線第2回預測」，預估東京3月21日開花，大阪3月26日。此前1月22日公布的第1回預測中指出，預估開花日期：東京3月22日、京都3月27日、大阪3月26日，預估滿開日期：東京3月29日、京都4月3日、大阪4月2日。

2026日本櫻花前線第2回預測。（圖／翻攝自日本weathernews）

林氏璧表示，不要以為現在日本很冷狂下雪，櫻花就一定晚開，Weathernews相比於上次預測反而稍稍提早。他解釋，這是因為櫻花花苞「休眠打破」是需要低溫的，近來的寒流反而是正面的影響，目前全日本櫻花的休眠打破狀況大致已順利完成。

因此林氏璧指出，接下來，3月的氣溫回升狀況才是關鍵，雖然2月平均氣溫預計較低，但預估3月西日本與東日本氣溫會回升，4月北日本也會有顯著高溫與晴朗天氣，這將加速花苞生長。

