日本權威教授教6招激活長壽基因！每天吃這款麵包延壽15年
長壽和基因有關？近年科學界不少有關「長壽科學」的研究，而名為Sirtuins的長壽基因更被發現。原來每個人身上都有這些基因，卻不一定能讓我們延年益壽，它們必須被激活，才能讓人健康老去，特定的食物，正是有效的動能。
人人都有長壽基因？
被稱為長壽基因Sirtuins，其實是一組蛋白質，科學家發現它有七個成員，編號為SIRT1至SIRT7，它們參與調節細胞老化、修復和代謝等過程，從而預防疾病、對抗老化，影響健康和壽命。Sirtuins的功能下降，是人類老化的關鍵。
長壽基因Sirtuins幫助對抗4大頑疾
失智症：β澱粉樣蛋白是失智等神經退化性疾病中，在大腦內形成斑塊的主要成分。SIRT1能抑制β澱粉樣蛋白堆積，促進神經修復。
心血管疾病：SIRT1及SIRT3有助改善血管功能、抗氧化。
第二型糖尿病：SIRT1及SIRT3能穩定血糖、提升胰島素敏感性及抗發炎。
癌症：SIRT1及SIRT6有助抑制腫瘤。
喚醒休眠中的Sirtuins基因，才能發揮效力
日本代謝功能研究所所長、東京工科大學名譽教授今井伸二郎指出，長壽基因的價值，在於延長健康壽命，讓身體能維持更長時間的年輕狀態。雖然每個人體內都存在長壽基因，但卻必須靠我們不時把它們從休眠狀態中喚醒，才能發揮作用。「適當的飲食是激活Sirtuins基因的重要一環。」
激活Sirtuins基因的飲食法則
不戒碳水化合物：今井伸二郎教授指出，限制碳水化合物攝入可以減卡路里，本可激活sirtuins基因，不過這也會令膳食纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑的攝入大減。特別是膳食纖維，除了有助控制血糖，也助維持消化系統健康。限制碳水化合物會導致脂質過量、削弱免疫系統，抵銷sirtuins基因的正面作用。
每天兩片黑麥麵包：在穀物中，黑麥的養生功效至為強大，含有一種叫烷基間苯二酚的化合物，能激活sirtuins基因。東京工科大學一項研究顯示，果蠅被餵食添加了烷基間苯二酚的食物時，平均壽命延長了10天。換算人類壽命相當於約10到15年，每天約2片黑麥麵包便足夠。
每天一杯石榴汁：石榴含鞣花酸和安石榴苷等成分，可以激活多種Sirtuins基因。市售石榴汁每100毫升也含有約30毫升鞣花酸，因此每天喝一杯就足以獲得健康益處。
喝咖啡延長細胞壽命：發表在期刊《微生物細胞》的研究發現，咖啡因可活化名為「AMPK」的酵素，從而調控「TOR」（雷帕黴素標靶）。TOR可視作生長調節器，讓細胞在能量充足時啟動增生，延長細胞壽命。
早餐要有「豆」：有研究發現，大豆異黃酮能激活長壽基因SIRT1，有助提升細胞的生命周期和功能。只需在早餐中加入豆漿或納豆等豆類製品，也能達到一定效果。
多吃10種長壽食物：有助激活多種Sirtuins基因的食物，如鯖魚、黑麥、豆類、石榴、番茄、青花菜、菊花、巧克力、綠茶、乳酪等，可積極加進日常的飲食搭配中。
