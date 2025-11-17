日本欲開放核武部署! 修「非核三原則」 外媒：可能仿北約「核共享」模式

有外媒分析認為，日本很可能仿照北約的「核共享」模式，讓攜帶核武的美軍 F-35 戰機進駐駐日美軍基地。圖為攜帶兩枚 B61-12 核炸彈的美軍 F-35A 戰機。 圖：翻攝自 觀察者網

[Newtalk新聞] 近年來，西太平洋地區的緊張局勢不斷升溫，越來越多國家希望透過加強軍備的方式，應對未來可能爆發的衝突。近期有日本媒體報導稱，新任首相高市早苗正在考慮修訂「安保三文件」以及「非核三原則」，進一步強化日本自身的軍力與駐日美軍的核威懾能力，日本可能部署美軍核武器的話題也再次成為國際輿論的討論焦點。

根據日本《共同社》報導，高市早苗目前正考慮推動包含「國家安全保障戰略」( NSS )、「國家防衛戰略」( NDS ) 以及「防衛力整備計畫」( FYDP ) 在內的「安保三文件」修改，以增加日本在國防領域的支出。與此同時，高市早苗也計畫調整日本自 1967 年實施至今的「非核三原則」，在維持「不擁有」、「不生產」等原則的前提下，修改「不引進」的原則，開放美國在日本部署核武器。

廣告 廣告

日本首相高市早苗（右二） 圖：翻攝自首相官邸的X

報導稱，高市早苗認為，如果日本繼續堅持「不引進」核武器的原則，就無法允許裝載核武器的美軍艦艇停靠日本。在這樣的情況下，倘若發生危及日本國家安全的「突發事態」，駐日美軍的核威懾能力將被大幅降低，甚至可能對日本的國家安全造成危害。

除了高市早苗外，包含前首相安倍晉三、石破茂以及眾議院議員河野太郎在內的多位自由民主黨議員或政治人物也曾在最近數年內提出類似的建議，希望日本修改與核武器相關的政策，應對日漸緊張的印太局勢。

日本前首相石破茂(右)與現任首相高市早苗。 圖 : 翻攝自牛彈琴

然而，針對高市早苗準備修改「非核三原則」的計畫，日本國內仍存在反對的聲音。其中，日本立憲民主黨黨魁野田佳彥 15 日接受《日本放送協會》( NHK ) 採訪時指出，日本應該繼續堅持「非核三原則」，維持推進「無核武世界」的政策方向。

中國《環球網》分析指出，如果日本成功修改「非核三原則」的「不引進」原則，日本將可能透過與美軍的合作關係，實現與美國的「核共享」，不但可能讓搭載核武器的美軍核潛艇停靠日本港口，也可能讓日本自衛隊的飛機運載美軍核武，進一步強化美軍與日本自衛隊在核領域方面的合作。

美軍核潛艇導彈發射井。 圖 : 翻攝自 US NAVY

該報導表示，目前美國海軍艦艇中，僅剩「俄亥俄級」戰略核潛艇具備攜帶核武器的能力，推測即使日本成功修改「非核三原則」，美軍也不會讓戰略核潛艇停靠日本。該報導強調，日本最可能模仿北約與美國的「核共享」模式，讓攜帶核武器的美軍 F-35 戰機進駐駐日美軍基地，與日本「共享」核武器。

針對日本可能修改「非核三原則」一事，中國外交部發言人林劍在 14 日的記者會中提出警告，批評高市早苗與部分官員推動的重大政策轉向「將向國際社會釋放出危險的信號」。中國國防部發言人張曉剛大校也呼籲日本停止邁向「擁核」，呼籲日本不要以「核共享」或引入核武器的方式，挑動西太平洋地區的軍備競賽，「這是極其危險的做法」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

要日本遵守30年前的道歉? 先給下馬威 毛寧「翻牆」公佈1995「村山談話」

美第五代戰機首次射B61-12核彈！ 完成3測試 F-35A成功投擲2惰性核導彈