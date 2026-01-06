日本歌姬LiSA要來了！6月台北小巨蛋連唱兩天

日本搖滾歌姬LiSA正式宣布，將展開全新亞洲巡迴演唱會《LiVE is Smile Always～15～（iCHiNiTSUiTE GO）》，這不僅是她出道15週年的盛大慶祝，更實現了與台灣歌迷的深情約定，確定將在台北小巨蛋開唱。

LiSA將在6月登上台北小巨蛋開唱 。(圖／ 好玩國際提供)

回顧 2024 年，LiSA 在台北國立體育大學綜合體育館的演出，門票一開賣便迅速售罄，現場萬人齊聲高唱〈紅蓮華〉的震撼場面令人難忘。來到 2025 年，她的表現同樣亮眼，不僅成功完成美國巡迴演出，還為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》獻唱主題曲〈残酷な夜に輝け - Shine in the Cruel Night（照亮殘酷的夜晚）〉，這也是她第四度為《鬼滅之刃》系列演唱主題曲。

LiSA 剛結束在東京的演出。 (圖／翻攝自LiSA IG)

在日本新年假期剛結束，LiSA便站上東京國際論壇，舉行《LiVE is Smile Always ～PATCH WALK～》，並表示：「2026年初開唱！一路全力奔跑的2025年，第15步，彷彿被說著『歡迎回來！』並緊緊抱住的那種心情。謝謝你和我一起迎接這一天，讓它成為最棒的一天，真的非常感謝！」

LiSA 兌現承諾，真的唱進台北小巨蛋。 (圖／翻攝自LiSA IG)

不只如此，LiSA 也兌現了「希望下次能在台北小巨蛋見面」的承諾，將於 6 月 19 日及 20 日連續兩天在台北小巨蛋舉行演唱會，隨後於 7 月前往香港亞洲國際博覽館，並於 8 月在首爾奧林匹克廳與亞洲歌迷相見，將她的音樂能量傳遞到各地。

【LiVE is Smile Always～15～ 巡演資訊】

▼ 台北場 (Taipei)

•時間： 2026/6/19 (五) ～ 2026/6/20 (六)

•場地： 台北小巨蛋 (Taipei Arena)

▼ 香港場 (Hong Kong)

•時間： 2026/7/18 (六)

•場地： 亞洲國際博覽館 (AsiaWorld-Arena)

▼ 首爾場 (Seoul)

•時間： 2026/8/1 (六) ～ 2026/8/2 (日)

•場地： Olympic

