日本歌手上海開唱！突遭工作人員「搶麥趕下台」 網轟超沒品：故意羞辱

娛樂中心／綜合報導

日本歌手大槻真希在上海開唱到一半，突然被工作人員搶走麥克風趕下舞台，讓她當場露出驚訝表情。（圖／翻攝自歷史呆Threads、矢板明夫臉書）

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」，將行使集體自衛權，中日衝突持續延燒，多名日本藝人在中國的演出臨時取消。日本遊戲公司萬代南夢宮28日在上海舉辦嘉年華活動，當日本歌手大槻真希正在台上演唱時，舞台上的螢幕與燈光突然全部熄滅，被工作人員搶走麥克風趕下舞台，大槻真希當場露出驚訝表情。引發網友痛批根本是故意羞辱、超沒品。

大槻真希正在台上演出她的名曲「memories」，唱到中途會場竟然強行關掉舞台上的螢幕與照明。（圖／翻攝自歷史呆Threads）

中國上海28日舉行的萬代南夢宮嘉年華，場面熱鬧，但在音樂節卻發生令人震驚的事件，日本歌手大槻真希正在台上演出她的名曲「memories」，該曲為《海賊王》第一首片尾曲。而據指出，大槻真希唱到中途，會場竟然強行關掉舞台上的螢幕與照明，然後由兩個工作人員搶走麥克風，並趕她下台，讓大槻真希當場露出驚訝表情，畫面令現場歌迷及網友譁然。對此，活動主辦方解釋，中止原因為「不可抗力因素」。不過外界質疑這件事為是中國政府對日本藝人的演出進行的強制干預。

大槻真希被兩個工作人員搶走麥克風，並趕她下台，讓她當場露出驚訝表情。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，中方這個時候突然刁難日本藝人的演出，背後主要意圖，是想透過藝人和粉絲向日本政府施加壓力，逼迫高市早苗首相收回涉及台灣的言論。但這種不分青紅皂白的強制手段、顯示中國政府對藝術和人權的不尊重。使藝人、主辦方、和粉絲都蒙受了重大的損失。在社群媒體上，廣大日本網友都強烈譴責中國政府的做法。同時也認為，日本政府堅決不能屈服於這種流氓行為，支持高市早苗首相堅決不撤回發言。

許多網友也紛紛批評「就像濱崎步一樣，她們一定事前都確認很多次是可以去表演的，結果人都到了才說取消，真的是超沒品」、「跟中國人做生意就是會有這種風險，沒什麼信用跟契約精神，很爛啦，望周知」、「而且還直接麥克風沒收，連跟觀眾打招呼再見的機會都沒有」、「只好帶著遺憾收錢收工了」、「跟中國人不管簽什麼合約全都會變成廢紙一張」、「就故意羞辱啊！ 中國最愛這種地方找尊嚴」。



