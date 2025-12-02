日本歌手中國演出頻喊卡！小野田紀美回應了

▲日本藝人近日在中國的演出接連被喊卡，日本經濟安全保障大臣小野田紀美今（2）日回應表示，酷日本戰略的目標是致力於在全世界擴大日本的粉絲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近期中日關係緊張，日本天后濱崎步原訂在中國上海舉行演唱會被臨時取消，但她仍敬業完成「無人演唱會」，並把照片分享在社群上；此外，之前演唱「航海王」主題曲的大槻真希也在演出途中被臨時喊卡，現場畫面流出後引發譁然。中國接連取消日本藝人演出，對此，日本經濟安全保障擔當大臣、「酷日本（Cool Japan）戰略」擔當大臣小野田紀美今（2）日回應表示，酷日本戰略的目標是致力於在全世界擴大日本的粉絲。

根據日媒《產經新聞》報導，小野田紀美在2日的記者會上，被問到近期中國接連取消日本藝人演出一事時表示，「對於各別活動究竟發生了什麼，我不便評論」。但小野田紀美強調，「酷日本」戰略的目標是「不偏向任何特定地區，而是致力於在全世界擴大日本的粉絲」。

▲濱崎步在社群曬出0人演唱會照片。（圖／＠a.you IG）

小野田紀美表示，「透過向世界發送日本優秀的內容與文化，進而增加喜愛日本的粉絲，是酷日本戰略的核心」，小野田紀美也承諾「將會確實給予支援」。

日本網友對小野田紀美的說法給予高度認同，紛紛在底下留言表示，「正如小野田大臣所說，世界很大。日本動畫不僅在中國受歡迎，我們也應該讓它在其他地方更受歡迎」、「許多中國民眾引頸期盼著日本藝人的公開演出，無論哪個國家的人，對於自己日常生活受到單方面限制，我想都會感到極度不快」、「這不僅限於娛樂產業，食品、工業製品、觀光業也是一樣的道理。無論在哪個領域，過度依賴特定的國家都是危險的，尤其中國在過去曾做過類似的事情。因此，如果現在仍然有企業或行業模式是高度依賴中國的，那可以說是他們自己的問題了」。

酷日本戰略

日本是文創大國，日本政府在2013年就成立「酷日本基金」（Cool Japan Fund），2019年又提出「酷日本戰略」（Cool Japan），要助推內容產業在海外拓展客群、吸引國際遊客訪日、推廣日本飲食文化。之後在2024年再推出修訂版「酷日本戰略」，將內容產業列為國家重要戰略產業，將日本的動漫與遊戲定為軟實力的核心內容，基本主軸不變但是訂定更多相關政策措施。

