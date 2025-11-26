日本歌手吉他貼「台灣國旗」！小粉紅鬧事遭1句話秒殺

國際中心／楊佩怡報導

日本首相高市早苗日前一席「台灣有事，就是日本有事」的言論，意外引發中國當局不滿，對日本實施多項制裁。中日關係日漸緊張，就有小粉紅在倫敦偶遇日本街頭藝人演出，他發現對方吉他上出現「台灣國旗」，於是他憤怒上前理論，要街頭藝人不要插手台灣和中國的事，更重複強調台灣是中國的。沒想到，日本街頭藝人僅用1句英文就KO中國人，影片在網上瘋傳引發熱議。





中國男在倫敦看到日本街頭藝人的吉他上有台灣國旗的貼紙，氣到要上前理論。（圖／翻攝自X）

日前一段40秒影片在X平台上瘋傳，影片中掌鏡的中國男子稱自己到倫敦出差，路過廣場時發現日本街頭藝人正在演出，他發現對方的吉他上台灣國旗，竟直言「他在向路人傳達著錯誤的，關於中國台灣的訊息啊，我必須要跟他理論幾句」，中國男強調必續要向日本人知道中國14億人是怎麼想的，還說要讓對方知道自己做錯事。

中國男向街頭藝人說「台灣是中國的一部份」，並勸他不要插手，日本人則不想搭理他。（圖／翻攝自X）

接著中國男理直氣壯地走到日本街頭藝人面前，用英文表示：「要跟你說兩句，台灣是中國的一部分，最好別插手，最好別插手我們的內政」，見到日本男似乎不想理會他，於是中國男又重複一遍「台灣是中國的一部份，台灣問題是中國內政好嗎，記住台灣是中國的一部份」。沒想到下秒日本男直接比出不在乎的手勢，並說道「I don't care」，更揮手趕走鬧事的中國男，短短3個英文單詞就秒殺中國男一整串英文句子。

最後日本街頭藝人一句「I don't care」，1秒KO中國人。（圖／翻攝自X）

影片曝光後，引來不少中國網友傻眼怒嗆「挖賽，誰授權給他讓他代表14億中國人的？習近平嗎？」、「別代表14億了，你誰啊？憑什麼代表別人」、「吉他上貼幾個坦克人，能排除邪」、「被趕走了好好笑」、「憑啥代表我！滾一邊去！除了習主席誰也不能代表14億人！」。還有台灣網友直言「那把吉他很漂亮，請幫那位愛國者把影片轉發到他那14億人的大國內吧，讓14億人看清楚那把吉他，謝謝你~」、「小粉紅通病，認為自己是自家人可以代表14億人」、「我覺得要鼓勵他們這種純正的中國人，要讓全世界都知道才是」。





