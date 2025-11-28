日本歌手大槻真希上海演唱中途被請下台 突然切歌關燈全場錯愕

2025年11月28日，日本歌手大槻真希在上海「萬代南夢宮」遊戲嘉年華演唱時突遭中斷，她表情錯愕。翻攝X平台



日本遊戲公司萬代南夢宮週五（11/28）在上海展開「遊戲嘉年華2025」活動，歌手大槻真希演唱《海賊王》（又譯《航海王》）片尾曲時，突然燈光與螢幕全暗，歌曲也被中斷，工作人員匆匆上前將她請下台，她的表情難掩錯愕。

日本首相高市早苗7日在國會答詢時的「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，在沒有明文禁止之下突然取消多位日本藝人演出，但大槻真希演唱中途被迫中斷演出，是最令人不可思議的一幕。

從網路流傳的影片看來，大槻真希被兩名工作人員拿走麥克風並帶離舞台，現場觀眾也非常震驚，有觀眾說：「不會吧！」也有人大聲嘲諷：「一刀切啊，一刀切，全中國一刀切。見證了現場。」還有人大罵：「啊？直接中止嗎？有毛病啊！」

據報導，活動主辦方解釋，中止原因是「不可抗力因素」。萬代南夢宮嘉年華原訂自週五起一連舉行三天，不過根據現場日本網友在X平台發布的資訊，至週日的所有舞台活動都已全部中止。

在中國社群平台微博上，大多數網友也對此感到驚訝，紛紛表示「天….都在演了還能直接強制停演」、「怎麼會這樣 我這麼喜歡的一首歌，明明傳達了如此美好的願景，卻被這麼粗魯地終止」、「都開場了，真的沒必要」、「一點不在乎觀眾嗎？觀眾都是中國人吧」、「這種做法只能起反作用」、「上一輪這種狂熱傷害到的也是這片土地上的普通人」、「直接舞舞台不讓人演了，也太不尊重人了」。

不過也有中國網友說「真正受損的是本身就跪拜日本的人」、「是誰先不尊重誰呢」

在X平台上，日本網友也對此議論紛紛。有人說「北京正極力霸凌和羞辱日本人」、「

當天稍早，日本流行天后濱崎步也在社群平台宣佈，原訂週六（11/29）在上海的演出突遭取消。她表示，原本已與200人團隊日夜奮戰，花了5天時間完成上海舞台的搭建。演唱會主辦方表示，取消原因是「不可抗力因素」。

在此之前，日本藝人美波、花譜、喜劇公司吉本興業的中國演出均被取消，作曲家和田薰的動漫交響音樂會原定週日（11/30）晚間在上海東方藝術中心舉行，也於週五宣佈取消。

