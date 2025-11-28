日本歌手大槻真希上海演唱中途被請下台 突然切歌關燈全場錯愕
日本遊戲公司萬代南夢宮週五（11/28）在上海展開「遊戲嘉年華2025」活動，歌手大槻真希演唱《海賊王》（又譯《航海王》）片尾曲時，突然燈光與螢幕全暗，歌曲也被中斷，工作人員匆匆上前將她請下台，她的表情難掩錯愕。
日本首相高市早苗7日在國會答詢時的「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，在沒有明文禁止之下突然取消多位日本藝人演出，但大槻真希演唱中途被迫中斷演出，是最令人不可思議的一幕。
從網路流傳的影片看來，大槻真希被兩名工作人員拿走麥克風並帶離舞台，現場觀眾也非常震驚，有觀眾說：「不會吧！」也有人大聲嘲諷：「一刀切啊，一刀切，全中國一刀切。見證了現場。」還有人大罵：「啊？直接中止嗎？有毛病啊！」
據報導，活動主辦方解釋，中止原因是「不可抗力因素」。萬代南夢宮嘉年華原訂自週五起一連舉行三天，不過根據現場日本網友在X平台發布的資訊，至週日的所有舞台活動都已全部中止。
在中國社群平台微博上，大多數網友也對此感到驚訝，紛紛表示「天….都在演了還能直接強制停演」、「怎麼會這樣 我這麼喜歡的一首歌，明明傳達了如此美好的願景，卻被這麼粗魯地終止」、「都開場了，真的沒必要」、「一點不在乎觀眾嗎？觀眾都是中國人吧」、「這種做法只能起反作用」、「上一輪這種狂熱傷害到的也是這片土地上的普通人」、「直接舞舞台不讓人演了，也太不尊重人了」。
不過也有中國網友說「真正受損的是本身就跪拜日本的人」、「是誰先不尊重誰呢」
在X平台上，日本網友也對此議論紛紛。有人說「北京正極力霸凌和羞辱日本人」、「
當天稍早，日本流行天后濱崎步也在社群平台宣佈，原訂週六（11/29）在上海的演出突遭取消。她表示，原本已與200人團隊日夜奮戰，花了5天時間完成上海舞台的搭建。演唱會主辦方表示，取消原因是「不可抗力因素」。
在此之前，日本藝人美波、花譜、喜劇公司吉本興業的中國演出均被取消，作曲家和田薰的動漫交響音樂會原定週日（11/30）晚間在上海東方藝術中心舉行，也於週五宣佈取消。
更多太報報導
衝擊全球航運！空巴史上最大規模召回6000架A320客機
路透專欄作家：北京觀望2028台美大選 武統威脅或減
高市早苗就香港大火表達慰問 港特首曾批其涉台言論「極其錯誤」
其他人也在看
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 11 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。太報 ・ 7 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了
吳姍儒今（28日）與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21自由時報 ・ 13 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 13 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 20 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝兒子穿爸爸同款西裝亮相
演員許瑋甯和邱澤今晚在文華東方酒店舉辦婚禮，兩人結婚4年，現在才辦婚宴，邱澤表示兩人因工作忙，時間一直對不上，半年前兩人決定空出時間規劃婚宴，他還甜蜜地說「今天終於讓她實現了，覺得夢幻」。至於誰比較緊台視新聞網 ・ 13 小時前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳美鳳曾跟邱澤傳緋聞！ 現身婚禮：媽媽都在笑
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。陳美鳳跟邱澤的媽媽是好友，因為交情太好還被傳過緋聞。她今天穿著一身白色套狀現身，被問到包了多少，她表示，「心意心意啦！」被問到包包多少錢，「沒有多少啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
雷/《親愛的X》大結局前夕：金裕貞閃婚「神秘財閥男」洪宗玄！丈夫到底隱藏什麼驚人秘密...最終回分曉！完結篇12/4即將登場
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第10集，下週倒數兩集就正式大結局！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，黃寅燁飾演的「許仁康」在上週悲劇收場，這週劇情有著驚人發展，洪宗玄飾演的新角色「文道赫」登場，為劇情帶來新的轉折！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 14 小時前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
12強棒球賽翻拍電影《絕勝》！主演穿中華隊球衣亮相 網無情砲轟：《全民大悶鍋》
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2023年世界12強棒球賽，中華隊隊長陳傑憲奮力一擊轟出全壘打，帶領台灣奪下世界冠軍，如今不只拍成紀錄片，還將翻拍電...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
金馬大贏家《大濛》上映！「觀眾哭到紅眼」狂用紙巾 他親曝原聲帶內幕
榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等五項大獎史詩年度巨作《大濛》，今（27）日正式在全台上映！本片集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，電影先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」，散場時幾乎人人哭紅著眼離席。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前