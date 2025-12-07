日本歌手「挺中」北京順利開唱 未來藝人恐被迫「表態」

即時中心／徐子為報導



日本首相高市早苗日前於國會答詢時稱若台灣有事，日本有權動用集體自衛權，讓中國跳腳，近一個月來陸續祭出中日航線減班、中國公民避免赴日等報復抵制措施，日本藝人在中國的演藝活動也大受干擾。日本歌手美依禮芽因公開表態「支持一個中國」才成功登台。未來日本藝人若要能在中國活動，恐也得做出類似表態。





日本時尚週刊《女性自身》訪問熟悉華語圈情勢作家安田峰俊，他分析濱崎步、大槻真希被禁唱、拉下台，不太可能是來自最高層習近平直接下的指令，應是主辦單位自行「揣摩上意」，或是上海市政府層級施加壓力。



他觀察，以大槻的案例來看，她已上台唱歌才被叫停，不像是主辦方的意思，如果是自我審查，應會更早取消活動，可能是上海市某政府部門施壓。



安田分析，中國中央確實有「對日本制裁」方針，但現在的中國體制是靠「揣摩上意」運作。以過去疫情時期的「清零政策」為例，只要習近平有意，各部門就要用行動展現忠誠，否則仕途將受影響。因此，中央不會直接下令「禁止日本人入境」或「減少航班」，而是底下人自行行動。



不過近期也有日本藝人照樣登台。歌手美依禮芽上（11）月22日在北京體育館舉辦大型演唱會，會後也在社群平台IG以中文發文，報告演唱會成功舉辦。



11月18日美依禮芽曾在微博發文表示，「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人，我永遠支持一個中國」。值得注意的是，這則貼文只有出現在微博，未出現在其他社群平台。對此，日本網友批評，「她之所以能開唱，是因為表態支持中國」、「中國讓日本藝人跪著表態」。



該報導引述安田分析看法，公家機關不會強迫藝人進行所謂的「政治表態」，不過所有中國人都想像得到，如果不做類似表態，就可能遭遇像是濱崎步、大槻真希的狀況，美依禮芽身邊的中國工作團隊當然也知道。







