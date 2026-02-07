日本歌舞劇忍者亂太郎首登台 感受台灣粉絲熱力

（中央社記者王寶兒台北7日電）日本2.5次元歌舞劇「忍者亂太郎」首次在台活動，今天在台北動漫節登場，團員們分享，過去就收過來自台灣觀眾的信與禮物，今天更感受到台灣觀眾的熱情，期盼有機會在台正式演出。

2.5次元舞台劇是由真人演員詮釋動畫、漫畫等二次元作品的表演，日本歌舞劇「忍者亂太郎」就是由許多台灣觀眾看過的動畫「忍者亂太郎」延伸而來，不同於動畫聚焦在忍者學園低年級學員，舞台劇是以高年級學員為主角，並加入了打鬥元素，自2010年起在日本年年公演至今。

歌舞劇「忍者亂太郎」在台首場活動今天選在台北國際動漫節登場，由台日混血演員一洸靈活切換華語、日語，協助成員們與台下觀眾打招呼，眾人一起帶來多首活潑歌曲，吸引300名觀眾駐足觀賞，還有粉絲特別帶應援小物前來。

一洸出生於日本，曾在台灣唸書，在「忍者亂太郎」舞台劇中飾演忍者學園老師，除他以外，其他6名日本成員皆是首次來到台灣，包含演員高橋光、大谷誠、湯本健一；還有3名小演員塩田宙、長谷川悠大、山口澄晴。

7名成員在首場活動後接受中央社記者專訪，一洸說，他後來也曾因為不同舞台劇作品來台灣演出，每次在台灣演出都會收到許多感謝信與禮物，他一直很希望能將「忍者亂太郎」帶來台灣演出，「這一次就真的有種踏出夢想第一步的感覺，希望未來有更大的機會。」

高橋光飾演「毒竹忍者隊」隊長達魔鬼，他自初代舞台劇「忍者亂太郎」持續參演至今，是此次訪台最資深成員，他說，全員過去在日本幾乎都有收到來自台灣粉絲的禮物與打氣信。

飾演四年級學員綾部喜八郎的大谷誠說，平常都是台灣粉絲到日本去見他們，很開心這次換他們來台灣，原先不曉得台灣觀眾反應如何，但看到有觀眾路過後選擇停留觀賞，也感到非常驚喜。

湯本健一飾演六年級學員立花仙藏，他透露，自己其實很會吃，一次可以吃4合米（約600公克），演出中會有武打橋段，所以他每天早上都會去運動鍛鍊體力，其他演員平常也會到健身房運動，上台前還會做伏地挺身。

3名小演員塩田宙、長谷川悠大、山口澄晴，分別飾演「忍者亂太郎」代表人物亂太郎、霧丸、新兵衛，他們說，平常靠父母協助來練習歌舞表演，期許自己在舞台上不要有失誤。塩田宙今天也向台灣觀眾致謝，看到應援扇特別以日文撰寫，讓他們很開心。

歌舞劇「忍者亂太郎」目前在日本公演場次已突破600場，累積不少固定參演演員。高橋光認為，演員們的核心精神就是「和平」，雖然舞台中會有打鬥、戰鬥場景，但往往都會迎來快樂結局，這種大家開心、一起成為好朋友的世界觀，也是演員們願意持續演出的動力。（編輯：龍柏安）1150207