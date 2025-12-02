「日本正妹」蓬蓬裙被貓咪當暖桌 真實身分曝光！千萬網友看傻了

一張正妹蓬蓬裙被貓咪鑽入的照片在X上瘋傳，其真實身分曝光震撼千萬網友。（翻攝自X @tani_takuma）

社群平台X上昨（1日）起瘋傳一張照片，畫面中一名打扮有如公主的「日本正妹」在街頭和貓咪互動，然而貓咪卻鑽進了蓬蓬裙裡，這名「正妹」笑得開心，還在照片附註開玩笑寫道：「被當成暖桌了」，可愛的模樣吸引許多網友按讚，累積超過9,900萬人次瀏覽。只不過這張照片真正令人意外的地方在於，這名「正妹」的真實身分其實是一名48歲大叔，還育有2個女兒。

這張日本街頭的正妹貓咪互動照本月1日在X出現後，立刻引發引起廣大討論。照片上的正妹穿著連身洋裝蹲在地上，一隻虎斑貓的頭卻鑽進了裙子裡，正妹則被逗樂了開心笑著，文章的說明寫到：「【悲報】我靠近貓咪想引起牠的注意，結果牠把我當成暖桌了。」

然而一張正妹貓咪照其實並不稀奇，真正讓人意外的是，發布這張照片的帳號主人「谷塚磨」，他在自我介紹寫道：「男，48歲」，是歌手、也曾參加電視台的女裝比賽拿到優勝，並上過電視節目。震撼的真相和反差引發網路熱議，短短1天就湧入上千則留言、數十萬人按讚，近億次瀏覽，讓他自己也相當意外，「我還想說怎麼今天沒人聯絡我，原來是我的手機被大量的訊息通知轟炸到當機了」，有網友留言表示：「我想說這個人滿可愛的，想說看一下個人簡介，『男性48歲』，這是2025年讓我最震驚的事」，許多人不敢置信，直問X的AI機器人grok：「他真的是男的嗎？」「他真的當爸了嗎」。

谷塚磨這張和貓密的互動照片一天累積近億次瀏覽。（翻攝自X @tani_takuma）

曾因瘦小自卑！意外踏上蘿莉之路

今年48歲的谷塚磨不僅有歌手、樂團主唱、插畫家等多重身分，還是2個女兒的父親。過去他曾因為身材瘦小而感到自卑，然而在34歲那年，因為一次偶然的機會，女模特兒臨時缺席，他被請去代打穿上蘿莉塔風格的服裝進行拍攝，他本來還有點排斥，怎料成品意外獲得好評，還接到更多相關工作，讓他越來越習慣女裝，到最後不僅他日常生活也以女裝出現，連音樂創作風格也因此改變。

谷塚磨因緣際會下接觸女裝，從此便經常以女裝形象生活、工作。（翻攝自X @tani_takuma）

若女兒不接受將放棄女裝 谷塚磨：沒有家人同意就沒有意義

谷塚磨也時常在社群分享自己的育兒日常，還會強調他是孩子的爸爸。（翻攝自X @tani_takuma）

谷塚磨坦言自己也曾想要有男子氣概，但因為體質關係練不出肌肉，讓他很自卑，直到接觸女裝後才發現自己的缺點也能變成優勢，他也很感謝有家人和夥伴的支持。育有2個女兒的他坦言，未來如果女兒長大，不願接受他這個樣子，他也會結束女裝生活，因為如果沒有獲得家人的同意，就沒有繼續的意義。

