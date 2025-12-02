「日本正妹」蓬蓬裙被貓咪當暖桌 網看傻：真實身分曝竟是48歲大叔

國際中心／程正邦報導

谷塚磨這張貓咪鑽裙底的照片，一天累積近億瀏覽。（翻攝自X @tani_takuma）

街頭正妹蹲下與貓互動 可愛反差累積近億次瀏覽

近日，一張在日本街頭拍攝的照片在社群平台X上瘋傳，以其極大的反差萌吸引了全球網友的目光。畫面中，一名打扮成公主風格的「日本正妹」，身穿優雅的連身洋裝與蓬蓬裙，蹲在街頭溫柔地與一隻虎斑貓互動。然而，這隻貓咪卻直接將頭鑽進裙襬中取暖。

這名「正妹」被貓咪的舉動逗樂了，露出了開心的笑容，並在照片附註中幽默寫道：「【悲報】我靠近貓咪想引起牠的注意，結果牠把我當成暖桌了」。這張溫馨又逗趣的照片於12 月1 日上傳後，立刻引發廣大討論與轉發。短短一天內，照片便累積了數十萬人按讚，瀏覽人次更一舉突破 9,900 萬，朝「億次」大關邁進。

谷塚磨曾因瘦弱而自卑，沒想到卻因穿女裝找回自信，闖出一片天。（翻攝自X @tani_takuma）

震撼！「正妹」真實身分是48歲大叔 留言區驚呆網友

然而，如果僅僅是一張「正妹與貓咪」的照片，或許不足以造成如此巨大的轟動。真正令人意外與震驚的是這名「正妹」的真實身分。

發布這張照片的帳號主人為「谷塚磨」（Tani Takuma），他在個人介紹中直接坦承：「男，48 歲」，並且是2 個女兒的父親。他同時也是一位歌手、樂團主唱與插畫家，曾參加電視台的女裝比賽並獲得優勝，並上過電視節目。

這個巨大的性別與年齡反差立刻引爆了網路熱議。谷塚磨本人也對突如其來的爆紅感到意外，笑稱自己的手機因大量的訊息通知而「被轟炸到當機了」。

網友紛紛湧入留言區表達震驚：「我想說這個人滿可愛的，想說看一下個人簡介，『男性 48 歲』，這是 2025 年讓我最震驚的事。」許多人不敢置信，甚至向社群AI 機器人grok 發問確認：「他真的是男的嗎？」「他真的當爸了嗎？」

谷塚磨私下也會穿女裝扮少婦，推嬰兒車上街。（翻攝自X @tani_takuma）

從瘦小自卑到踏上蘿莉之路 意外的時尚代打

谷塚磨在女裝界能以如此高的顏值和精緻裝扮出現，並非一朝一夕。

這位身兼多重身份的48 歲父親透露，過去他曾因為身材瘦小而感到自卑。然而，在他34 歲那年，因為一次偶然的代打機會，女模特兒臨時缺席，他被請去穿上蘿莉塔（Lolita）風格的服裝進行拍攝。谷塚磨起初對此感到有些排斥，但沒想到最終的成品意外獲得好評，隨後他接到更多相關的拍攝工作。

隨著時間推移，他不僅逐漸習慣了女裝，更將女裝融入日常生活，甚至連他的音樂創作風格也因此產生了巨大轉變。谷塚磨很感謝有家人和夥伴的支持。育有2個女兒的他表示，未來如果女兒長大，不願接受他這個樣子，就不會再穿女裝，「因為沒有獲得家人的同意，就沒有繼續的意義。」

