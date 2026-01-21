日本歸化條件加嚴！自民黨提外國人政策建議 入籍門檻提高、無主離島國有化

日本自民黨「外國人政策本部」20日召開會議，正式通過針對外國人政策的「政策建議書」，內容主張大幅收緊相關規範，包括將取得日本國籍的「歸化」居住條件，擬從現行的5年延長至原則上10年，以及針對所有者不明的離島進行國有化。這份建議書預計於22日提交給日本首相高市早苗，並將納入即將公告的眾議院大選（1月27日公告、2月8日投開票）競選政見，展現執政黨在維護國家安全與社會秩序上的強硬態度。



根據自民黨彙整的建議內容，面對訪日與居留外國人急遽增加，必須建立「包含外國人在內的社會秩序與規則」。在國籍取得方面，為了與永久居留許可（永住權）的標準一致，建議將歸化所需的居住年限從現行的「5年以上」嚴格化為「原則上10年以上」。



此外，針對訪日外國人拖欠醫療費問題，建議書要求將拒絕入境的欠費門檻，從現行的「20萬日圓以上」大幅下修至「1萬日圓以上」，並將監控對象擴大至中長期居留者，嚴格防堵濫用日本醫療資源的行為。



在國家安全與土地管制方面，鑑於外國資本收購日本土地引發的疑慮，建議書明確指出應針對所有者不明的「無主離島」進行國有化評估，範圍不限於國境離島，若有安保疑慮將研議限制交易。針對外國人購買土地導致房地產價格高漲，也將研擬建立新法規進行管制；同時，對於公營住宅及都市再生機構（UR）租賃住宅的新租戶，也將研擬確認國籍的機制，以確實掌握居住情況。



為了達成「非法居留者歸零」的目標，自民黨建議儘早導入「電子入境認證制度」（類似電子旅遊許可），以便在入境前進行篩查，並對惡質的民宿業者強化取締。對於確定被強制驅逐出境的外國人，目標將現有滯留人數減半，並倍增由國家負擔費用的遣返案例。此外，為了解決稅金與社會保險費未繳納的問題，政府將利用個人編號卡（My Number Card）制度進行跨部會資訊整合，將納稅與繳費狀況列為在留資格審查的重要參考依據。



儘管採取嚴格管制，建議書中也包含了促進共生的措施。自民黨建議創設綜合性的學習計畫，要求外國人在入境前後學習日語及日本的法律、習俗與制度，並將其理解程度納入在留審查的考量。關於是否對外國人接收總數設定上限的「總量管制」，建議書中則僅記載為「從中長期及多角化觀點進行檢討」，未明確寫入具體上限。自民黨外國人政策本部長新藤義孝強調，日本正處於如何面對外國人的重要轉捩點，必須在主權國家的基礎上確立秩序。



