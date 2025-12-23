日本母子4死！租屋處驚見第5屍 腐爛遭藏屍衣櫃

日本母子4人慘死家中，幾天後在另一處公寓發現被膠帶封死的男屍。（示意圖／翻攝自pexels）





日本東京西部的住宅區，寧靜的巷弄內發生駭人聽聞的命案，母子4人被發現慘死家中，幾天後又在母親的租屋處發現被膠帶封死的男屍，驚悚命案讓當地居民既震驚又不安。

根據《產經新聞》報導，東京警視廳調查發生於西東京市的疑似謀殺與輕生案件時，今（23）日釋出了更令人震驚的調查進展。調查人員搜查練馬區一間由死者母親名義承租的公寓時，在臥室衣櫃內赫然發現了一具約20多歲男性的屍體，身上有超過10多處明顯的刀傷與割傷，傷勢遍布全身、腹部重創，死狀極其悽慘。

回顧整起案件，19日下午5點30分左右，死者丈夫回到位於西東京市的家中，赫然發現妻子在血泊中，另外16歲高一的大兒子、11歲的小五的二兒子，以及年僅9歲的小兒子。警方在現場發現了一把沾滿血跡的斧頭，丈夫隨即撥打報警電話求救，但4人早已失去生命跡象。

原先案情看似是家庭內部的極端悲劇，沒想到22日晚間7時15分的最新搜索結果，讓案情急轉直下，檢警在練馬區的公寓內發現，一具男屍被藏匿在用膠帶封死的衣櫃中，且房門遭到反鎖。由於遺體已經出現明顯的腐爛現象，推測死亡時間已經超過數日。

據調查顯示，該公寓的租約，是由在西東京市遇害的母親於今年3月所簽訂，20多歲男子據信一直居住在該處，且與這家人可能存在親屬或其他熟識關係。

目前東京警視廳正針對這名神祕男子的身分進行比對，並深入調查他是否與4名家屬的死亡有直接關聯。警方不排除這名男子可能在命案中扮演關鍵角色，目前正全力釐清這兩處命案現場之間的完整連結與犯案動機，希望能為這場慘絕人寰的命案揭開真相。

