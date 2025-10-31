日本民宿竟成大型垃圾場…屋內「真實情況」曝光！

國際中心／翁莉婷報導



近年來不少人出國旅遊時都會提前預訂好住宿，隨著Airbnb訂房網站流行，讓旅行者通過網路能夠快速搜尋和預訂世界各地優惠民宿，深受大眾喜愛，因此越來越多房東會透過平台出租閒置房源。近日1名日本房東在社群平台X上傳多張民宿照片，痛批客人在退房後把屋內弄得杯盤狼藉並堆滿吃剩的食物。貼文曝光後，引起網友議論。





日本民宿淪為「大型垃圾屋」整間亂糟糟！房東曝「屋內真實情況」無奈嘆：文化差異

屋內出現垃圾不分類、溢出的狀況，十分髒亂。（示意圖／取自Pexels）





根據日媒「まいどなNEWS」報導指出，「伊豆民宿」代表鈴木健太曾在東京擔任IT工程師，回到家鄉後開始獨立經營旅館生意，並在熱海、伊豆和箱根等地經營約50家私人民宿，同時也是日本Airbnb的使用者。近日他在社群X上傳4張屋內照片，內文寫下「前幾天退房後的景象，每次看到房間這麼髒亂，我都會忍不住想，住在這樣的環境裡不會覺得噁心嗎？」。從曝光的照片中可以看到房內堆滿了大大小小的飲料瓶罐和剩菜剩飯，廚房裡還累積一些未清理的鍋子、餐盤，客廳也能看見多包溢出來的垃圾。隨後房東PO出「屋內真實狀況」並稱這是遇過「史上最糟」的情景。

廣告 廣告

日本民宿淪為「大型垃圾屋」整間亂糟糟！房東曝「屋內真實情況」無奈嘆：文化差異

房東認為「文化差異」可能是造成這種情況的原因之一。（示意圖／取自Pexels）





此外，房東鈴木健太也表示「這和他們來自哪個國家無關，有時候文化差異才是原因」，像是進房間不脫鞋、不進行垃圾分類等，認為如果能夠建立一套系統引進「事先同意制度」、「押金制度」，確保客人在預訂時能了解重要事項，這樣房東和房客都會感到更安心。





原文出處：日本民宿淪為「大型垃圾屋」整間亂糟糟！房東曝「屋內真實情況」無奈嘆：文化差異

更多民視新聞報導

鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」！ 律師：一人對抗141國比慈禧荒唐

川習會未談輝達AI晶片 美專家：美方持保留空間

亞馬遜裁1.4萬員工！執行長賈西：不是為了錢和AI

